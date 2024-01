Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, lunedì 8 gennaio 2024: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI, LUNEDÌ 8 GENNAIO 2024: GRANDI VINCITE?

Oggi, lunedì 8 gennaio 2024, si terrà un nuovo, e straordinario, appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che segue ogni settimana le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi al primo di questi tre! L’appuntamento odierno è straordinario perché sostituisce l’estrazione che si sarebbe tradizionalmente dovuta tenere lo scorso sabato, ma che è saltata a causa dell’Epifania.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 8 gennaio 2024, i numeri vincenti

Oltre ad oggi, poi, il Simbolotto sarà protagonista anche nelle giornate di domani, ovvero martedì, e poi ancora giovedì, venerdì e sabato. In ognuno di questi appuntamenti, il premio massimo in palio è di 10mila euro, per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti, oltre alle altre cifre riservate a coloro che ne indovineranno solo una parte, da un massimo di 50 euro con 4 simboli, fino ad 1 euro come premio di consolazione con due. Giocare al Simbolotto, inoltre, è totalmente gratuito perché basterà piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, scegliendo la ruota promozionale mensile che, per tutto gennaio, è quella di Bari.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 5 gennaio 2024

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Insomma, giocare al Simbolotto non richiederà alcuna spesa oltre alla scommessa del Lotto, grazie alla quale si potrebbero ottenere due differenti, e ricchi, premi! Tuttavia, i giocatori dovranno anche fare i conti con un piccolo malus, rappresentato dall’impossibilità di scegliere autonomamente i propri numeri fortunati. Infatti, sarà il sistema ad assegnare ai giocatori una cinquina casuale valida per l’estrazione, che verrà stampata sul fondo della schedina del Lotto.

Per scoprire i simboli vincenti del Simbolotto occorrerà attendere fino a questa sera, momento in cui verranno fatti i sorteggi. Nel mentre, però, per ingannare l’attesa possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal ricordare che nell’ultima estrazione sono usciti i Topi (11), le Nacchere (36), la Pigna (38), i Fagioli (10) e l’Uccello (35), scopriremmo subito che si è riconfermato leader tra i ritardatari del Simbolotto l’Ombrello (28), assente ormai da 55 giorni. Seguono, poi, la Prigione (44) a quota 55 assenze; il Lupo (21) che non si è visto per 53 giorni; il Naso (16) e la Scala (27), entrambi con 45 giorni d’assenza.

LOTTO E 10ELOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 5 gennaio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA