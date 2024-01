Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 2 gennaio 2024: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI, MARTEDÌ 2 GENNAIO 2024: IN ARRIVO GRANDI VINCITE?

Si apre oggi, martedì 2 gennaio 2024, un nuovo anno di estrazioni del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che ogni settimana segue le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi al primo di questi. Quella odierna sarà, infatti, solamente la prima di tre estrazioni settimanali, che si terranno ogni martedì, giovedì e sabato, con l’eliminazione dell’estrazione extra del venerdì che era stata introdotta alla fine dell’anno scorso per raccogliere fondi a favore dell’Emilia Romagna.

Il Simbolotto in ognuno di questi appuntamenti continuerà a mettere in palio un massimo di 10mila euro per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti, oltre ai numerosi altri premi per i giocatori meno fortunati che indovineranno solo parte della combinazione vincente. Si va, infatti, da un massimo di 50 euro con 4 simboli indovinati, fino ad un minimo di 1 euro come consolazione per chi indovina solo 2 simbolini. Giocare al Simbolotto, inoltre, è facilissimo e completamente gratuito, perché richiederà ai giocatori solamente di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, avendo cura di selezionare la ruota promozionale del mese, che a gennaio è quella di Bari.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Oltre alla puntata del Lotto, insomma, per partecipare all’estrazione del Simbolotto non si dovranno scommettere altri soldi, ma di contro i giocatori dovranno anche fare i conti con un leggero malus. Non si potranno, infatti, scegliere autonomamente i simboli su cui scommettere, ma sarà il sistema ad assegnare automaticamente una cinquina casuale, valida per partecipare all’estrazione, stampandola sul fondo della schedina principale.

Nell’attesa di scoprire i simboli vincenti del Simbolotto, che verranno sorteggiati in serata dopo il viaggio nelle ruote nazionali del Lotto, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo mancano agli appuntamenti con la fortuna. Dopo l’estrazione di sabato scorso, nella quale sono stati estratti i Funghi (43), l’Anguria (31), l’Elica (33), l’Italia (1) e l’Uccello (35), si è riconfermato principale ritardatario del Simbolotto il Disco (32), ormai con 91 giorni di ritardo. Lo seguono, poi, l’Ombretto (28), con 49 assenze; la Prigione (44), che non si è visto per 49 giorni; il Lupo (21), a quota 47 estrazioni mancate ed, infine, il Naso (16) con 39 assenze.

