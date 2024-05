Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 21 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Il primo Simbolotto della settimana è arrivato puntuale oggi, martedì 21 maggio 2024 e il mese sta andando verso il finire e presto cambierà anche la ruota di riferimento per quel che concerne il Lotto, ovvero il concorso a cui è associato. Al momento però quella da prendere in considerazione è ancora quella di Milano, contrassegnata dalla lettera “S” e soltanto selezionandola sarà possibile prendere parte al gioco.

Il Simbolotto è strettamente connesso con quello del Lotto: non è possibile partecipare ad uno e non all’altro, in particolare ciò accade esclusivamente con la ruota del mese infatti giocando una schedina su quest’ultima, automaticamente, in coda al proprio documento appariranno cinque simboli e nel caso in cui essi corrispondano a quelli della combinazione vincente, estratta a Roma in serata, il premio in palio consiste in 10.000 euro. Se la corrispondenza invece dovesse essere solo limitata ad alcuni numeri, si possono vincere dei premi di consolazione dal valore incluso tra 2 e 50 euro.

Le statistiche da tenere a mente sul Simbolotto

Per coloro che non avessero ancora compreso nei dettagli il meccanismo del Simbolotto o fossero alla prima estrazione con questo concorso, è bene precisare che i simboli presenti nella giocata non sono selezionabili autonomamente. Il funzionamento del concorso infatti è del tutto affidato alla casualità. È un software ad assegnare la combinazione al giocatore. La designazione avviene sui 45 simboli disponibili, ad ognuno corrisponde un numero.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sui Simbolotti attraverso le statistiche a disposizione fornite dal concorso stesso. Il simbolo che è più raro è sicuramente quello della Pigna (38) che non si presenta da ben 42 estrazioni. Gli altri invece, tra un’estrazione e l’altra, si fanno vedere più volte. Il record assoluto in tal senso è del simbolo del Cerino (18), apparso ben 104 volte. Non è da meno il Diamante (29), a quota 103 e l’ultima volta che è apparso nella combinazione vincente è stato proprio nella scorsa estrazione.

