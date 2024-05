Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Martedì 21 maggio 2024

LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: LE COMBINAZIONI VINCENTI

Chiuso il Superenalotto la ruota della fortuna sta girando ora verso il Lotto e il 10eLotto che con i loro numeri vincenti estratti pochi minuti fa sono pronti a donare ricchissimi premi a tutti i voi fortunati giocatori che siete riusciti ad acciuffarne almeno alcuni, con la speranza che ovviamente abbiate indovinato una combinazione massima (che vi ricordiamo essere di 5 numeri nel primo caso e 10 nel secondo, senza gli eventuali extra).

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 21 Maggio 2024

Prima di procedere – rinnovandovi i migliori auguri che possiamo farvi – vi invitiamo anche a non buttare via immediatamente le vostre schedine nel caso siano sfortunate, tenendole da parte un attimo per ricontrollare a mente lucida magari domani mattina o tra qualche ora, stando soprattutto attenti al fatto che vi basteranno anche solo 2 numeri per portarvi a casa un (piccolo) premio di consolazione. Fatte tutte le premesse del caso, non ci resta che aprire le porte ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, consegnandoveli per la fase più entusiasmante dei concorsi!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 18 Maggio 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 81 del 21/05/2024

1 – 2 – 5 – 7 – 23 – 29 – 37 – 40 – 44 – 50 – 53 – 54 – 65 – 66 – 76 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 54

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 54 – 50

Extra: 14 – 19 – 27 – 32 – 33 – 45 – 49 – 57 – 61 – 62 – 64 – 68 – 72 – 73 – 74

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 18 Maggio 2024

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 81 del 21/05/2024 BARI 54 50 84 64 62 CAGLIARI 53 65 2 72 32 FIRENZE 40 80 14 19 13 GENOVA 5 82 7 61 47 MILANO 86 37 62 2 55 NAPOLI 86 23 73 74 31 PALERMO 78 1 57 33 47 ROMA 40 66 27 45 64 TORINO 76 29 5 49 64 VENEZIA 44 7 66 68 87 NAZIONALE 28 88 9 77 72

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Si apre l’ennesima (e prima di questa nuova settimana) serata di estrazioni associate al Lotto che con una tradizione ormai consolidata partirà proprio dal Superenalotto che con il suo jackpot è in assoluto il gioco più ricco – incluso anche l’Eurojackpot che si ferma al massimo a 120 milioni di euro – tra tutti i numerosi che di giorno in giorno si susseguono!

Oggi, comunque, il premio in palio è ben lontano dal massimo storico raggiunto da questo concorso ed è pari a 21,4 milioni di euro: certamente inferiori a quell’imbattuto record da 300 milioni, ma comunque in grado di cambiare la vita al fortunato che ci mette le mani sopra. Prima di lasciarvi ai numeri vincenti – e ritrovarci tra queste righe tra qualche minuto per il Lotto e il 10eLotto – ci teniamo ad augurarvi ancora una volta buona fortuna, invitandovi a controllare con calma e attenzione la vostra schedina del Superenalotto senza lasciarvi trascinare dallo sconforto o dall’euforia.

Ultima estrazione Superenalotto n. 80 del 21/05/2024

Combinazione Vincente

49 – 83 – 72 – 28 – 84 – 3

Numero Jolly

5

SUPERSTAR

17

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO: PRONTI PER STASERA

Siete pronti ad una nuova settimana di entusiasmanti (e speriamo anche milionarie!) estrazioni, tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Speriamo di sì, perché la Dea Bendata si sta avvicinando e questa sera farà nuovamente tappa nelle case dei fortunati che tra tutti e tre i giochi riusciranno a centrare alcuni tra i numeri vincenti! La posta in gioco – come sempre – è veramente alta, anche se va detto che nell’ultimo periodo non sono affatto mancate le vincite che tra i tre colleghi/amici del Lotto nella sola giornata di sabato sono arrivate alla soglia dei 21 milioni di euro!

Come spesso accade, il gioco più fortunato è stato il 10eLotto, con quattro differenti premi – stranamente tutti nel torinese – da 50mila euro l’uno, che se la sono combattuta bene con i 107 mila vinti da altri due fortunati (forse è il caso di dire fortunatissimi!) giocatori campani grazie alle 11 ruote del Lotto; ma non è stato da meno neppure il Superenalotto, che ha premiato più di 671mila persone in tutta la nostra bella penisola. Ve lo starete sicuramente chiedendo e anticipandovi vi riveliamo che sabato nessuno ha beccato l’intera sestina: cosa significa? Che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 24,1 milioni di euro!

TRA LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, QUALI SONO I NUMERI PIÙ FORTUNATI?

Senza tessere troppo a lungo le lodi dei fortunati che hanno raggiunto quello che potremmo definire a tutti gli effetti un piccolo sogno – ovviamente quello di vincere qualche bottino importante nei vari giochi associati al Lotto – speriamo di fare una cosa gradita lasciandovi di seguito alcune statistiche: parliamo, nello specifico, dei dati sulle frequenze di uscita dei vari numeri che a qualcuno tra voi potrebbero sembrare inutili, ma di contro sono utili per chi cerca di massimizzare le opportunità.

Partiamo subito dal dirvi che tra i 90 numeri del Lotto, non vi conviene scegliere il 62 o l’8 sulla ruota di Venezia che assieme hanno collezionato più di 200 assenze (110 il primo, 101 il secondo), con il 29 su Torino che a quota 98 potrebbe presto raggiungerli. D’altro canto il 45, il 16, il 74 e il 7 sono i ‘cavalli’ (per usare il gergo delle corse equestri) sfavoriti nella corsa del 10eLotto; completati dal 56, dal 35 e dal 37 che per ora sono i vincitori del titolo di numeri più timidi del Superenalotto.

DAL MALTEMPO UNA PICCOLA FORTUNA: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Mentre voi vi recate in ricevitoria per piazzare le vostre scommesse (avete tempo fino al massimo alle ore 19:30) noi intratteniamo ancora un attimino chi si sente più indeciso, vuoi per una certa sfiducia di fondo, oppure per il timore di sbagliare numeri e perdere un’occasione che speriamo sarà milionaria. Se vi riconoscete in questa piccola descrizione, seguiteci nel viaggio attraverso i numeri della Smorfia Napoletana, una tradizione tutta partenopea che da sempre si associa al Lotto ed – ovviamente – anche ai colleghi 10eLotto e Superenalotto!

Dovremmo partire da un sogno, ma è nostro ‘compito’ lavorare sulle notizie e l’attualità e per l’occasione abbiamo deciso di scegliere il violento maltempo che da quasi una settimana sta interessando – e causando alcuni danni – tutta la fascia Nord del nostro Bel Paese, nella speranza che da un evento sfortunato ne nasca uno in grado di cambiarvi la vita! La Smorfia con tutta la sua saggezza ci indicherebbe tra i numeri possibili il 74, ovvero l’alluvione, segno di cattivo presagio ma anche di rinascita, accompagnata dall’88 (la grandine) e dal 12 che è la pioggia che sta mettendo in ginocchio il Nord. Se ancora non vi bastassero, nella vostra schedina di Lotto, 10eLotto e Superenalotto potreste usare anche l’accoppiata 18 e 13, che assieme rappresentano il fiume e l’acqua che scorre al loro interno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA