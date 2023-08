SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 16 agosto 2023

Da pochissimo si è concluso il viaggio di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che ha lasciato spazio all’ormai consueta estrazione del Simbolotto. Per tutti gli speranzosi giocatori, dunque, si apre la fase più eccitante del gioco, ovvero quella associata al controllo dell’eventuale vincita, che in questo caso potrebbe ammontare ad un massimo di 10mila euro!

Per non correre rischi, però, è necessario porre la massima attenzione al ricontrollo, magari rivolgendosi a diversi siti prima di darsi per vinti. Oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, i giocatori più meticolosi potrebbero dare un’occhiata anche al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma ora, senza indugi, lasciamo subito spazio ai simboli e ai numeri vincenti del Simbolotto di oggi: l’Uccello (35), la Mela (2), la Culla (9), le Nacchere (36), il Lupo (21).

SIMBOLOTTO: CON L’ESTRAZIONE DI OGGI 16 AGOSTO 2023 IN ARRIVO NUOVE RICCHE VINCITE?

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, si terrà eccezionalmente la prima estrazione settimanale del Simbolotto, il gioco tradizionalmente associato al Lotto, che lo accompagna di estrazione in estrazione. Si tratta di un appuntamento straordinario, che si tiene nella giornata di mercoledì per via del Ferragosto, caduto proprio di martedì, giornata tipicamente associata ai tre principali concorsi a premio italiani.

Nonostante l’estrazione del Simbolotto cada di mercoledì, però, non vi sono differenze di sorta in nessuno degli aspetti legati al gioco, che mette in palio i classici 10mila euro per i giocatori che riescono ad indovinare tutti e 5 i simboli che verranno estratti in serata. Per partecipare all’estrazione, lo ricordiamo, sarà necessario piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto avendo cura di selezionare la ruota in promozione, che per tutto agosto sarà ancora quella Nazionale. Inoltre, ai giocatori del Simbolotto non è richiesto neppure alcun investimento economico, trattandosi di un gioco completamente gratuito, al quale si accede in modo automatico giocando alla sua controparte “principale”, ovvero il Lotto.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto, insomma, è veramente semplicissimo e gratuito, ma c’è anche un altro aspetto da tenere a mente, ovvero che ai giocatori non è data la possibilità di scegliere autonomamente i simboli e i numeri su cui puntare. Sarà il sistema, infatti, ad assegnare una combinazione di 5 simboli, scegliendoli in modo completamente casuale e stampandoli in coda alla schedina principale del Lotto.

In serata, quando si concluderà il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, i giocatori potranno conoscere anche i 5 simboli vincenti del Simbolotto, dando subito il via alla verifica della propria scommessa. Nell’attesa dell’estrazione potremmo rapidamente recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero che da tempo non vengono sorteggiati. Al primo posto tra i ritardatari del Simbolotto si trova ancora il Naso (16), arrivato a 114 assenze. Lo seguono, poi, la Balestra (22) con le sue 51 assenze; il Diamante (29) con 48 giorni di ritardo; la Mela (2) che non fa capolino da 34 estrazioni e la Sfortuna (17) con le sua 34 estrazioni mancate.

