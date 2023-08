Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 12 agosto 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 12 AGOSTO 2023: DOPO IL LOTTO ALTRI PREMI

Il Simbolotto torna oggi, sabato 12 agosto 2023, con una nuova estrazione di numeri e simboli vincenti da controllare per scoprire se la propria giocata è quella vincente. A tal proposito, quanto si vince con il gioco abbinato al Lotto? Ipotizziamo un importo di giocata di un euro. Ecco, con 5 simboli e numeri indovinati si vincono 10mila euro. Se si centra il 4, invece, il premio è di 50 euro. Con il 3 si ottiene una vincita di 5 euro, mentre con il 2 l’importo vinto corrisponde ad un euro.

Ma prima di pensare alle vincite, effettuate la vostra giocata. Del resto, è così semplice giocare al Simbolotto: basta effettuare una giocata al Lotto sulla ruota Nazionale, che è quella in promozione ad agosto, per ottenere una combinazione di numeri e simboli gratuitamente e automaticamente. Infatti, non dovete compiere alcuna scelta né sborsare un altro importo rispetto a quello per il Lotto. Semplice, no? Anche molto comodo. Infatti, poi dovrete aspettare solo l’uscita di numeri e simboli vincenti.

SIMBOLOTTO, NUMERI-SIMBOLI FREQUENTI E RITARDATARI

Ora è tempo di statistiche, poi arriverà il momento di focalizzarci su numeri e simboli vincenti del Simbolotto. Abbiamo due top five da scoprire, quella che riguarda i simbolotti ritardatari e quella che invece riguarda quelli frequenti. Iniziamo dalla prima, con 16 Naso in vetta con i suoi 53 ritardi. Sono 26 invece per 22 Balestra e 11 Topi, entrambi al secondo posto. Al terzo posto 29 Diamante, che ha collezionato 25 assenze. Alle sue spalle c’è un tris che occupa al quarto posto: 2 Mela, 35 Uccello e 17 Sfortuna, con 18 ritardi. A completare la top five c’è 34 Testa a quota 17.

Passiamo ai frequenti del Simbolotto. Al primo posto 29 Diamante con 86 frequenze, alle sue spalle la coppia formata da 3 Gatta e 18 Cerino che occupa il secondo posto. Un’altra coppia al terzo, quella di 12 Soldato e 33 Elica. Stesso discorso per il quarto posto con 5 Mano e 7 Vaso, a quota 78. Una frequenza in più di 11 Topi che è a quota 77. Cosa cambierà dopo la nuova estrazione di oggi? Lo scopriremo presto…











