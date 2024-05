Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 16 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Il mese è arrivato al giro di boa ma non si arresta l’appuntamento col Simbolotto. Il concorso abbinato al Lotto va avanti. Una nuova estrazione è attesa oggi, giovedì 16 maggio 2024. L’urna come si consueto dà il suo esito a Roma, nella sede di Lottomatica, intorno alle 20.00. La combinazione vincente è composta dai numeri abbinati ai simboli della ruota di riferimento. In questo caso è ancora quella di Milano, che è facile da identificare in quanto ha al suo fianco la lettera “S” in ogni schedina da compilare.

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Martedì 14 Maggio 2024

La partecipazione al gioco del Simbolotto consiste proprio in questo meccanismo automatico. Qualsiasi giocatore che contrassegna la ruota di riferimento nel Lotto, infatti, ottiene una combinazione casuale con cinque simboli e numeri in più rispetto a quella consueta per il concorso principale. È così che con una spesa di un solo euro si può prendere parte a due estrazioni diversi. La parallela dà la possibilità di vincere 10.000 euro. Per ottenerli, però, serve che a corrispondere sia la cinquina al completo. Sennò, nulla da fare, ci si dovrà consolare coi premi minori.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 14 Maggio 2024

Simbolotto, chi ritarda e chi si fa vedere: i numeri e le statistiche

I simboli protagonisti del concorso del Simbolotto sono in totale 45. Ognuno di loro corrisponde a un numero e ad una simpatica raffigurazione. Ce ne sono veramente di variegati. Tra i più curiosi il Naso (16), la Rana (13) e l’Anguria (31). Non resta dunque che scegliere il proprio preferito, anche se è da precisare che non è possibile inserirli nella schedina sulla base delle volontà personali. Da regolamento è infatti tutto casuale. Nonostante ciò, è comunque interessante osservare le statistiche del concorso.

Il simbolo che è comparso più volte nella storia recente del gioco è il Cerino (18), che ha collezionato ben 104 apparizioni. Dietro ci sono a pari merito l’Elica (33) e il Diamante (29) a quota 101. Quello che invece è raro perché è apparso molto poco, invece, è la Piglia (38): manca all’appello da ben 39 estrazioni. Anche il Caffè (42) è particolarmente ambito con le sue 36 assenze. L’Elmo (26) chiude il podio ma ne ha solo 21.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10elotto, Sabato 11 Maggio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA