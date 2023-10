Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 6 ottobre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 6 OTTOBRE 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 6 ottobre 2023, si terrà la terza estrazione settimanale del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che si accompagna ogni volta ai concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, completando il primo tra questi. Quella di oggi, inoltre, ricordiamo che è un’estrazione extra recentemente introdotta al fine di raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna dopo la violenta alluvione, aggiunta alle altre estrazioni settimanali che si tengono, tradizionalmente, tutti i martedì, giovedì e sabato.

Il Simbolotto mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti, che verranno sorteggiati ed annunciati in serata. Tuttavia, vi sono anche numerosi altri premi in palio per chi centrerà solo una parte della cinquina vincente, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli, ad un minimo di 1 euro come premio di consolazione indovinandone solamente 2. Chiunque volesse tentare la fortuna nel Simbolotto, inoltre, dovrebbe sapere che è un gioco completamente gratuito che richiede semplicemente di piazzare una scommessa nel Lotto, scegliendo però la ruota promozionale mensile, che per ottobre è quella di Roma.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Insomma, giocare al Simbolotto è totalmente gratuito, ma va anche sottolineato che i giocatori dovranno far fronte ad un piccolo aspetto negativo. Infatti, i giocatori non potranno scegliere in autonomia i cinque simboli validi per partecipare al concorso, ma sarà il sistema ad assegnare una cinquina in modo casuale, e completamente automatico, una volta ricevuta la scommessa nel Lotto di Roma, stampandola poi sul fondo della schedina principale.

L’esito dell’estrazione di oggi del Simbolotto verrà annunciato solamente questa sera, quando si potrà scoprire se si è riusciti a mettere le mani su un qualche ricco premio tra quelli a disposizione. Il sorteggio verrà fatto immediatamente dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto e poco prima di passare la palla all’estrazione dei 10 numeri vincenti del 10eLotto. Nell’attesa di scoprire l’esito dell’estrazione, però, possiamo recuperare alcune statistiche utili, come quella che riguarda i simboli ritardatari. Partendo dal ricordare che ieri sono stati estratti l’Elmo (26), l’Elica (33), il Cerino (18), il Quadro (40) e le Braghe (8), si è confermato ancora una volta l’Ombrello (28) come simbolo più in ritardo del Simbolotto, con 56 assenze. Lo seguono, poi, il Buffone (41) con 50 assenze; il Ragazzo (15) a quota 43 estrazioni mancate; i Topi (11) che non sono usciti per 42 volte e la Testa (34), mancante nelle ultime 41 estrazioni.

