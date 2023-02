Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 11 febbraio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: NUOVI PREMI IN ARRIVO DOPO IL LOTTO

In questa giornata di oggi, sabato 11 febbraio 2023, non possiamo dimenticare l’imminente nuova estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto, concorso abbinato al Lotto e che, per tre volte alla settimana, dà ai giocatori la possibilità di vincere cifre importanti. Per coloro che non fossero a conoscenza delle modalità di gioco, tuttavia, la redazione de IlSussidiario.net ha pensato di illustrarle in attesa di sapere se qualcuno dei suoi lettori riuscirà a ottenere uno dei ghiotti premi in denaro in palio.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 febbraio, i numeri vincenti

Giocare al Simbolotto è molto semplice. Il concorso si basa sull’estrazione di cinque simboli su quarantacinque disponibili. Come detto, il gioco è collegato al Lotto e, in particolare, per il mese di febbraio, ai numeri che sono estratti nella ruota di Cagliari. Per partecipare, dunque, sarà sufficiente effettuare una giocata su quest’ultima. Il sistema attribuirà automaticamente – nonché gratuitamente ed in modo del tutto casuale – dei simboli ai numeri: questi ultimi saranno visionabili alla fine della schedina. Dopo di ciò, non resta che attendere di scoprire quale sarà la cinquina vincente e quali i simboli associati per scoprire se hai vinto.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 9 febbraio 2023

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa dell’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto di oggi, sabato 11 febbraio 2023, può essere utile dare un’occhiata alla classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto c’è il numero 44, abbinato alla prigione, che manca da 37 turni. Dietro c’è il numero 5, abbinato alla mano, assente da 31 estrazioni. A completare il podio c’è il numero 29, abbinato al diamante, che non si fa vedere da 27 occasioni. Un forfait in meno invece per il 28, che è abbinato all’ombrello, e due in meno per il 38, che è abbinato alla pigna.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 9 febbraio 2023

Adesso non resta dunque che controllare la propria schedina per scoprire se siete riusciti a vincere o meno. Fatelo con attenzione, perché a prima vista potreste non accorgervi di essere stati molto fortunati. Con una giocata di soltanto 1 euro, infatti, se ne possono vincere ben 10 mila.











© RIPRODUZIONE RISERVATA