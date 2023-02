Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 FEBBRAIO 2023

Una nuova estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto è attesa per la giornata di oggi, sabato 11 febbraio 2023. L’augurio è che qualche fortunato giocatore possa diventare milionario. La risposta arriverà nelle prossime ore. Nell’attesa, andiamo ad analizzare quanto si è verificato giovedì sera nell’ultimo concorso del Lotto. A essere premiata è stata ancora una volta la Lombardia. A Calolziocorte, in provincia di Lecco, infatti, sono stati vinti 130.250 euro con una quaterna. A Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, invece, un giocatore si è aggiudicato 45.000 euro. Festeggia anche la Sicilia con una vincita di 23.750 euro a Librizzi, in provincia di Messina. In totale, nell’ultimo concorso del Lotto sono state realizzare 156 mila giocate vincenti, per un totale di 6,7 milioni di euro vinti. Una cifra che fa salire il totale di vincite erogate dall’inizio dell’anno a 144 milioni di euro.

Il 10eLotto di giovedì 9 febbraio ha invece incoronato la Sardegna, dove si è dove è stata centrata la vincita più alta del concorso. Un giocatore, a Cagliari, ha realizzato una vincita di 100.000 euro giocando 3€ in modalità Frequente. Ha centrato la sua giocata indovinando 9 numeri su 10 giocati e grazie al Doppio Oro ha incrementato la sua vincita. Completano il podio la vincita a Rutigliano, in provincia di Bari, da 50.000 euro e quella da 30.000 euro registrata a Merate, in provincia di Lecco.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Archiviati il Lotto e il 10eLotto, andiamo avanti con la caccia al 6 del Superenalotto, che ormai sembra una vera e propria impresa agli occhi degli scommettitori di tutta Italia. L’ultima volta che un giocatore si è aggiudicato il jackpot, infatti, era il 22 maggio 2021 ed il fortunato aveva giocato i suoi numeri a Montappone (FM). Le somme erano nettamente inferiori rispetto a quelle attuali. Il montepremi infatti ad oggi ammonta a ben 372,4 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 9 febbraio 2023 del Superenalotto sono stati ventidue i punti “5″ centrati, con i fortunati vincitori che hanno portato a casa 13.953,76 euro a testa. Da segnalare anche i dodici “4 stella” da 20.169,00 euro ciascuno.

Per verificare le vincite al Superenalotto, esistono diverse modalità: consultare il sito internet www.superenalotto.it; recarsi in ricevitoria; accedere all’app Superenalotto mediante la funzione verifica schedina; iscriversi al servizio di alert. L’estrazione dei numeri vincenti di Superenalotto e SuperStar è aperta al pubblico: si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma ed è realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con particolare riferimento ai numeri vincenti e ai loro significati, non possono prescindere dalla smorfia napoletana, che spesso fornisce le indicazioni per i numeri fortunati da giocare. È proprio per questo motivo che la redazione de IlSussidiario.net ha deciso di trarre spunto dalle ultime notizie odierne per creare una cinquina originale che ci si augura possa rivelarsi vincente per i lettori. Per farlo, ovviamente, non potevamo dimenticare il Festival di Sanremo 2023, che si sta svolgendo proprio in questi giorni.

Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può dunque che essere il 68 (le canzoni). Inoltre, non può mancare il 50 (la città di Sanremo). E ancora il 73, come le edizioni della kermesse ligure. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono anche Gianni Morandi e per omaggiarlo è bene inserire il 18 (le mani grandi, come quelle del co-conduttore) e Chiara Ferragni, il cui giorno di nascita è il 7. Per coloro che ritengono che a trionfare sarà Marco Mengoni, invece, c’è da giocarsi un ambo fortunato con 25 (compie gli anni il giorno di Natale) e 79 (il vincitore).











