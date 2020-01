SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli oggi, estrazione dell’11 gennaio 2020

L’estrazione del sabato del Simbolotto si è tenuta, quindi l’opzione di gioco del Lotto ha già “sfornato” la sua combinazione casuale di cinque numeri-simboli su 45 che sono disponibili. Quali sono i simboli estratti oggi? Ci sono due animali, rana e gatta, poi c’è una prigione, il cacio e il piano. A quali numeri corrispondono questi simboli? Il 13 è il numero della rana, il 3 per la gatta, 44 la prigione, 33 il cacio e 37 il piano. Ora però cerchiamo di capire se ci sono corrispondenze tra simboli-numeri e smorfia napoletana. Il 13 per la tradizione partenopea corrisponde a Sant’Antonio, il 30 alle palle del Tenente, il 37 al monaco. Per gli altri due ci troviamo di fronte a due corrispondenze: il 3 è effettivamente attribuito alla gatta dalla smorfia napoletana, mentre il 44 sono le carceri. Ma quel che più conta è che ci sia una corrispondenza tra questi numeri-simboli e la vostra giocata… (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO LOTTO: RUOTA DI BARI PROTAGONISTA

Si rinnova l’appuntamento col Simbolotto: oggi è in programma una nuova estrazione. Questo è infatti un gioco abbinato al Lotto, quindi sono tre i giorni in cui poter giocare. Se avete fatto una giocata al Lotto optando per la ruota di Bari, allora sulla vostra schedina noterete anche la giocata del Simbolotto. Questo è infatti un concorso particolare: in primis non potete scegliere voi i simboli-numeri da giocare, ma vi vengono appunto assegnati. E poi si gioca al Simbolotto solo nel caso in cui la giocata al Lotto viene effettuata sulla ruota mensilmente in promozione, che nel caso di gennaio è appunto quella di Bari. Quello che dovete fare, dunque, è scegliere i numeri da giocare sulla ruota in questione e poi aspettare l’estrazione per fare due verifiche, quella del Lotto e quella quindi del Simbolotto. L’importo della vincita ovviamente varia a seconda dei numeri-simboli indovinati e a seconda del valore della giocata fatta al Lotto.

SIMBOLOTTO LOTTO, OGGI ESTRAZIONE: IMPORTI PREMI

L’estrazione del Simbolotto scatta al termine di quella delle undici ruote del Lotto. Da un’urna meccanica dedicata a questa opzione di gioco verranno estratti cinque simboli-numeri vincenti. Quindi dovrete confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti. Per capire la struttura dei premi del Simbolotto vi facciamo un esempio che tiene conto di una giocata da un euro. Indovinando due numeri-simboli si vince un euro, col “3” invece la vincita ammonta a 5 euro. Si sale ad una quota di 50 euro per il “4”, mentre il “5” può valere almeno 5mila euro. Bisogna tener presente che i premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono automaticamente detratte quando viene eseguito il pagamento. La modalità di gioco è molto semplice, più complesso è invece riuscire ad attirare la fortuna su di sé. Il giro della dea bendata però sta per cominciare, voi fatevi trovare comunque pronti e poi chissà…



