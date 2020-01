SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli, estrazione di oggi 23 gennaio 2020

Giorno di nuove estrazioni sul piano del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, e non può che aggiungersi anche il Simbolotto alle varie possibilità di vincita in palio per i più temerari concorrenti. La lotteria abbinata al gioco del Lotto ha nuovamente permesso di distribuire interessanti premi in tutta Italia. A poco più di sei mesi dalla sua nascita, sono numerose le vincite messe a segno in maniera del tutto gratuita. Il Simbolotto permette infatti di vincere non solo centrando i cinque simboli ed i relativi numeri ma anche con 2, 3 o 4 simboli/numeri associati alla ruota protagonista del mese. In questo Gennaio ormai inoltrato, la ruota da tenere ben in mente è quella di Bari. In occasione dell’estrazione di giovedì 23 gennaio, realizzata subito dopo quella delle undici ruote del Lotto, ecco quali sono i numeri ed i simboli del nuovo Simbolotto: 45-rondine, 16-naso, 6-luna, 33-elica e 43-funghi. La fortuna sarà stata sufficientemente generosa con i concorrenti? Non vi resta a questo punto che verificare direttamente sullo scontrino in vostro possesso l’eventuale vincita! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CINQUINA CASUALE

Nuovo appuntamento con il Simbolotto, in questo giovedì 23 gennaio, legato all’estrazione centrale della settimana del Lotto. Come da tradizione, il nuovo gioco si realizza subito dopo l’estrazione del Lotto: una volta conosciuti i nuovi numeri che vanno a caratterizzare le undici ruote, sarà il momento di procedere con l’estrazione dei cinque simboli vincenti che avviene attraverso una urna meccanica, direttamente dalla sede estrazionale di Roma. Il giocatore potrà a questo punto verificare se ha vinto semplicemente confrontando i simboli che trova sul proprio scontrino con quelli che sono stati estratti. Più sono i numeri centrati (indipendentemente dall’ordine) e maggiore sarà la vincita realizzata. Il risultato è indipendente dal gioco del Lotto, quindi la possibilità di vincere un bel gruzzoletto raddoppia semplicemente dal momento che giocare al Simbolotto è gratis e non dipende dalla giocata base eseguita sulla ruota di riferimento “in promozione” del Lotto. Non solo: al concorrente non viene richiesto alcuno sforzo o analisi dei numeri dal momento che la combinazione estratta di numeri-simboli è del tutto automatica.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: QUANTO SI VINCE

Attraverso l’app My Lotteries, dopo ogni appuntamento con il Lotto ed il Simbolotto sarà possibile scoprire i simboli ed i numeri relativi all’ultima giocata nonché la ruota del mese associata. Ricordiamo infatti che ogni mese ci sarà una ruota in promozione e questo gennaio la ruota di riferimento è ancora per gli ultimi giorni quella di Bari. Ma come e quanto si vince nel caso in cui vengono indovinati i numeri-simboli? Una volta controllato i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti il premio finale sarà calcolato sulla base dei numeri centrati e dell’importo della giocata sulla ruota di riferimento. Ecco il calcolo sulla base di una giocata di un solo euro: indovinando tutti e 5 i simboli si vince al massimo 5000 euro, premio che scende a 50 con 4 simboli, a 5 con tre ed infine ad un euro con soli due simboli intercettati. I simboli sono in tutto 45, ciascuno con un proprio numero associato ed un significato in base alla Smorfia Napoletana.



