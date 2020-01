SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli, estrazione di oggi 21 gennaio 2020

Dopo l’estrazione del Lotto, si è tenuta quella del Simbolotto. Dunque è pronta la cinquina di numeri vincenti e simboli relativa al concorso di oggi, martedì 21 gennaio 2020. Quali sono i numeri estratti? 45 – 33 – 23 – 41 – 1, ognuno associato ad un simbolo. Il 45 è accostato alla rondine, il 33 all’elica, il 23 all’amo, il 41 al buffone e l’1 all’Italia. Sono tutti elementi che potete usare per costruire una bella storia da raccontare ai vostri figli, se ne avete di piccoli ad esempio. E magari il lieto fine potrebbe essere rappresentato da una bella vincita al Simbolotto. E invece la smorfia napoletana cosa ne pensa di queste interpretazioni? Per la tradizione partenopea il 45 è il numero del buon vino, mentre 33 sono gli anni di Cristo. Il 23 non viene chiamato buffone, ma scemo, ma effettivamente siamo lì con l’interpretazione. Nessun dubbio invece sull’1, che anche la tradizione partenopea accosta al nostro Paese. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CINQUINA CASUALE

Il Simbolotto, il nuovo gioco affiancato al Lotto, torna oggi con l’estrazione di martedì 21 gennaio 2020. L’appuntamento è previsto dopo l’uscita dei numeri vincenti del Lotto. Al termine dell’estrazione delle undici ruote verranno estratti i cinque simboli vincenti attraverso un’urna meccanica dalla sede estrazionale di Roma. Per sapere se avete vinto dovrete solo confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti: si vince in base a quanti numeri si indovinano, a prescindere dall’ordine in cui vengono estratti, e all’importo giocato sulla ruota specifica. Quindi l’esito del gioco è slegato dalla giocata base effettuata sul Lotto, ma le vincite al Simbolotto si possono sommare a quelle del Lotto, fino al limite previsto dalla normativa vigente. A rendere questo gioco diverso dagli altri è anche il fatto di non dover scegliere i cinque numeri-simboli: vengono assegnati automaticamente (e gratuitamente). Basta fare la giocata al Lotto nella ruota in “promozione”.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LE PROBABILITÀ DI VINCITA

Al Simbolotto non si vince solo indovinando i cinque numeri vincenti, anche se questo deve essere l’obiettivo principale. Lo si fa anche centrando quattro, tre o solo due numeri-simboli vincenti. L’importo puntato giocando al Lotto viene quindi moltiplicato secondo valori predeterminati, a seconda dei numeri vincenti che si hanno. Con tre numeri vincenti, ad esempio, il moltiplicatore è 5,43, quindi per calcolare l’importo della vincita bisogna moltiplicare la somma puntata per 5,43. Nel caso del 2 invece il moltiplicatore del premio è di 1,08, mentre per il 4 è 54,34. Ma quali sono le probabilità? È di una su 1.221,759 per il 5, 1 su 6.108,79 per il 4, invece per il 3 è di 1 su 156,63. A concludere il 2, la cui probabilità è di 1 su 12,36. Complessivamente le probabilità di vincita del Simbolotto sono 1 su 11,44. E dunque non ci resta che augurarvi buona fortuna in vista della nuova estrazione del Simbolotto!



