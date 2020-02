SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli, estrazione di oggi 4 febbraio 2020

La prima estrazione settimanale del Simbolotto si è tenuta poco fa e ci ha regalato i numeri vincenti con i relativi simboli. L’opzione di gioco del Lotto, che è costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, è stata abbinata gratuitamente e automaticamente alla ruota mensile di Cagliari. Ma quali sono i cinque numeri vincenti e i simboli? Partiamo dalla cinquina di numeri: 23, 40, 21, 33 e 12. Ad ognuno di questi numeri corrisponde quindi un simbolo. Quale? Partiamo dal 23, l’amo. Il 40 invece corrisponde al quadro, quindi il 21 che è il lupo, poi l’elica per il 33, quindi il soldato associato al 12. Per scoprire se la vostra giocata è fortunata non dovete fare altro che confrontare i numeri e simboli vincenti con quelli che trovate sulla vostra schedina. Ma attenzione: non si vince solo col 5! Basta azzeccarne almeno due… (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI

Primo appuntamento della settimana per il Simbolotto, che torna oggi con una nuova estrazione. La lotteria associata al Lotto sarà protagonista proprio dopo l’uscita dei numeri vincenti del gioco a cui è legato. Del resto questo vale anche per la modalità di gioco: se si effettua la propria giocata del Lotto sulla ruota in promozione col Simbolotto, che nel caso di febbraio è quella di Cagliari, allora si ottiene gratuitamente e automaticamente una cinquina. E quindi quando arriva il momento dell’estrazione non bisogna fare altro che verificare la schedina e capire se sono stati indovinati 5, 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Non c’è modo dunque di scegliere i numeri-simboli vincenti del Simbolotto, perché la combinazione viene assegnata sullo scontrino. L’estrazione avviene attraverso un’urna movimentata elettronicamente che permette la fuoriuscita in maniera automatica dei numeri-simboli vincenti.

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

Comincia una nuova settimana di estrazioni e nuove opportunità di vincita arrivano con quella del Simbolotto. Questo gioco, che sta diventando sempre più popolare, diverte i suoi appassionati anche da un punto di vista statistico. C’è infatti una classifica aggiornata dei numeri-simboli ritardatari, ovviamente fino all’ultima estrazione, quella di sabato 1 febbraio. Al primo posto resiste la risata (19) che manca da ben 31 estrazioni del Simbolotto. Al secondo posto invece c’è la culla (9), che manca da 26 concorsi. Terzo posto, e quindi ultimo gradino del podio, per la festa (20), che invece ha accumulato 25 assenze. Proseguiamo col vaso (7), che invece ne ha collezionate 18. E poi ci sono i fagioli (10), che sono arrivati a quota 16 ritardi. Ad una lunghezza seguono le braghe (8), e così il baule (14). In fondo alla classifica dei ritardatari ci sono invece il cerino (18) con 14 assenze, mentre elmo (26) e la scala (27) la completano con le loro 13 assenze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA