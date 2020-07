SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 23 luglio 2020: i simboli di oggi

Per il Simbolotto e i suoi appassionati è arrivato il momento della verità. Poco fa si è tenuta l’estrazione dei numeri vincenti, quindi sono disponibili con i loro simboli relativi. La cinquina è fresca e pronta per essere controllata, quindi ve la riportiamo di seguito: 37 piano, 6 luna, 11 topi, 38 pigna, 30 cacio. Nel frattempo aggiorniamo la classifica dei numeri e simboli ritardatari alla luce dell’ultima estrazione del Simbolotto. Al primo posto c’è il Quadro (40) con 41 ritardi, è arrivato invece a quota 37 la Risata (19), al secondo posto davanti al Buffone (41) che manca da 36 concorsi. Fuori dal podio il Ragazzo (15), al quarto posto con 21 estrazioni di ritardo. Sono 20 invece le assenze della Pizza (24), mentre l’Anguria (31) è arrivata a quota 19, un’assenza in più dell’Amo (23) e della Disco (32). A quota 17 invece la Balestra (22), mentre la Culla (9) chiude la top ten con le sue 16 assenze. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Un’altra estrazione del Simbolotto, un’altra serata in compagnia del gioco complementare al Lotto. Oggi, giovedì 23 luglio 2020, è in programma il secondo concorso settimanale di questo gioco che ha conquistato tanti appassionati del Lotto. E così una volta completata la verifica della propria giocata tra numeri e ruote fortunate, si passa alla cinquina del Simbolotto. Ma non tutti coloro che giocano al Lotto possono partecipare anche all’estrazione del gioco a cui è abbinato. La spiegazione è molto semplice ed è legata all’unico modo col quale si può effettuare la propria giocata. Bisogna giocare al Lotto scegliendo la ruota che è in promozione col Simbolotto. Nel caso del mese di luglio si tratta di quella Nazionale, ma c’è uno specifico calendario che prevede il turno di ogni ruota per ogni mese. Ad esempio, nel mese di agosto toccherà alla ruota di Genova. Ma non bisogna aggiungere nulla per effettuare la propria giocata.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: LE NOVITÀ “ESTIVE”

Tra l’altro è un’estate ricca di novità questa per il Simbolotto, in quanto ci sono state delle modifiche per il gioco gratuito abbinato a quello del Lotto. Ad esempio, è stato raddoppiato il premio massimo, passato da 5mila a 10mila euro. E poi è stato modificato il calendario delle ruote collegate alla cinquina vincente. A settembre toccherà a Palermo, poi Roma, Torino e quindi l’anno si chiuderà con Venezia. Poi si ripartirà da Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano e Napoli. Come funziona nello specifico la giocata? Una volta effettuata quella al Lotto sulla ruota in promozione col Simbolotto, sulla schedina viene stampata contestualmente, e gratuitamente, una cinquina di numeri e simboli tra i 45 disponibili per questo gioco. Sono quelli che dovrete verificare una volta arrivato il momento dell’estrazione del Simbolotto. Quindi con una giocata netta di un euro potete ottenere un’altra vincita, di 10mila euro se si indovinano i cinque numeri-simboli.

