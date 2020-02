Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi, estrazione 27 febbraio 2020

Il Simbolotto torna oggi con una nuova estrazione. Dopo quelle di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sarà protagonista la lotteria nata lo scorso 18 luglio. Da allora sono cambiate le ruote associate, mese dopo mese: quella protagonista in questo mese di febbraio è Cagliari. In attesa di accogliere Firenze, godiamoci un’altra serata con i numeri vincenti del gioco opzionale al Lotto. Un bel gioco anche per i più “pigri”, che non devono neppure scegliere i numeri da giocare. Basta partecipare al Lotto optando per la ruota in promozione: in questo modo sullo scontrino viene stampata anche una combinazione casuale di 5 simboli tra i 45 disponibili. E sono questi che dovete controllare quando poi arriva il momento fatidico dell’estrazione del Simbolotto. Un altro aspetto rilevante di questo gioco è che non solo è “automatico”, ma pure gratuito. Non pagate nulla in più rispetto a quanto destinato per l’estrazione del Lotto.

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

Per vincere al Simbolotto dovete indovinare almeno due dei 5 numeri vincenti, associati ad altrettanti simboli. I premi legati alle vincite sono determinati moltiplicando il premio in palio secondo la corrisponenza dei simboli estratti. Ma passiamo alle statistiche, che sono comunque interessanti anche se non avete modo di scegliere i numeri del Simbolotto. Tra i massimi ritardatari c’è il 7, in vetta alla classifica con 28 assenze. Sono 26 quelle invece accumulate dal 10, i fagioli. Al terzo posto si sistemano 27 (scala) e 26 (elmo), perché hanno entrambi 24 ritardi. Sono 19 le estrazioni saltate da ben tre numeri: 3 (gatta), 37 (piano) e 30 (cacio). Proseguiamo il viaggio nella top ten con il 16, il naso, che manca da 14 concorsi del Simbolotto. Infine c’è una pizza gustosissima, 24, con 12 rigardi e la luna, che corrisponde al numero 6, che invece manca da 11 appuntamenti con la dea bendata.

