Lotto, Simbolotto numeri vincenti e simboli/ Estrazione di oggi 3 marzo 2020

Il Simbolotto ha poco fa dato il suo responso e numeri e simboli della ruota di Firenze del Lotto sono pronti a rendere qualcuno di voi fortunati lettori più agiato economicamente. Almeno lo speriamo. Quali sono i simboli estratti dal Simbolotto? Ricordandovi di controllare sempre il vostro tagliando in ricevitoria e sul sito dei Monopoli di stato (aams.gov.it), ecco qui numeri e simboli: i risultati sono arrivati. Il primo simbolo è la testa, associato al numero 34, poi il quadro con il 40, la mano con il 5 e il cerino con il 18. Termina la… sfortuna con la sua scala e il numero tradizionale, il 17. CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO, 10eLOTTO E SUPERENALOTTO

Tutto pronto per l’estrazione del Lotto? Ecco, e se vi dicessimo che anche il Simbolotto potrebbe regalarvi emozioni in questa fredda e triste (per i ben soli aggiornamenti sull’emergenza virus) serata di martedì? L’estrazione sta per arrivare su questi schermi con la conseguente ruota di Firenze – appena “entrata” in funzione dopo il cambio del mese – che renderà pubblici i 5 simboli della combinazione vincente: in palio come sempre la possibilità di guadagnare 5mila euro ghiotti ghiotti con una semplice giocata da un euro che si “accompagna” ai numeri vincenti da voi ipotizzati per il Lotto: basta azzeccare i 5 simboli per poter avanzare l’immediata riscossione del bel bottino. Mentre per il mese di febbraio era stata Cagliari la ruota “selezionata” dal Simbolotto ora è Firenze che potrebbe regalarvi qualche bella vincita tutt’altro che “simbolica”: soldi reali, numeri e simboli pure. Non vi resta che far passare l’ondata Lottomatica di Lotto e Super e…. attendere la bella estrazione che sta per regalarvi, speriamo, qualche soddisfazione…

SIMBOLOTTO, VINCITE E SIMBOLI

Per la prima estrazione del Simbolotto di questa settimana ancora “dominata” dalla crisi Coronavirus serve provare un minimo di speranza sul futuro prossimo: l’epidemia passerà, occorre fare qualche sacrificio e nel frattempo provare a sfruttare ogni momento possibile per incamerare “belle notizie” nelle nostre difficili giornate. Ecco che i 5 simboli del Simbolotto potrebbero fare al caso vostro per questa serata: vi ricordiamo che oltre ai 5mila euro del bottino massimo, con 4 simboli indovinati si possono incassare 50 euro mentre per 3 simboli indovinati sono 5 euro quelli che vi permetteranno 5 nuove giocate al Simbolotto (così, giusto per darvi qualche consiglio..). E chi indovina 2 simboli? Beh, un euro piccolo piccolo col quale potreste offrire un bel caffè alla vostra collega preferita.

Ma quali sono i simboli? Diamo una rinfrescata giusto per capire cosa vi aspetta: 1-ITALIA 2-MELA 3-GATTA 4-MAIALE 5-MANO 6-LUNA 7-VASO 8-BRAGHE 9-CULLA 10-FAGIOLI 11-TOPI 12-SOLDATO 13-RANA 14-BAULE 15-RAGAZZO 16-NASO 17-SFORTUNA 18-CERINO 19-RISATA 20-FESTA 21-LUPO 22-BALESTRA 23-AMO 24-PIZZA 25-NATALE 26-ELMO 27-SCALA 28-OMBRELLO 29-DIAMANTE 30-CACIO 31-ANGURIA 32-DISCO 33-ELICA 34-TESTA 35-UCCELLO 36-NACCHERE 37-PIANO 38-PIGNA 39-FORBICI 40-QUADRO 41-BUFFONE 42-CAFFÈ 43-FUNGHI 44-PRIGIONE 45-RONDINE.



© RIPRODUZIONE RISERVATA