Simon Clementi, compagno Claudia Gerini/ Lei: “è un papà molto attento”

Simon Clementi è il compagno di Claudia Gerini. Un grande amore quello che lega l’attrice e produttrice all’imprenditore. I due sono legati da diverso tempo e l’attrice durante un’intervista non si è tirata indietro nel parlare della sua vita privata e del suo futuro. In particolare la Gerini, intervistata dal settimanale Oggi, si è soffermata sulla storia nata con Simon: “è una bella storia. Simon è un papà molto attento, questo suo lato accudente mi ha colpito” – rivelando anche – “l’ho presentato alle mie figlie, è andata bene”.

L’attrice e presto produttrice non nasconde che in futuro potrebbe anche valutare la possibilità di convolare a nozze con l’imprenditore: “sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no?” – precisando poco dopo – “io ce l’ho, il divorzio. E visto che non mi ero sposata in chiesa, ho un certificato che dice proprio: “Claudia Gerini, sposabile in chiesa”. Una storia importante con l’attrice che, oltre al matrimonio, sta pensando anche di allargare la famiglia: ” un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto”.

Chi è Simon Clementi, compagno di Claudia Gerini

Ma chi è Simon Clementi compagno di Claudia Gerini? Lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, l’uomo è un imprenditore proprietario di un bar molto famoso situato a Ponte Milvio, zona nord di Roma, ma anche di un hotel sul lago di Bracciano, a Trevignano Romano. Non solo, durante la sua carriera di imprenditore, Simon si è specializzato anche nel settore vacanza offrendo ai propri clienti vacanze personalizzate che oggi propone anche sul web dove ha aperto un portale online per la prenotazione di hotel. Discreto e riservato, Simon Clementi è un uomo affascinante con tantissime passioni. A cominciare dai viaggi che l’hanno portato a girare il mondo conoscendo così diverse culture ed abitìni. Poi a Roma ha aperto un noto bar in zona Ponte Milvio proponendo cocktail assolutamente inediti realizzati con vini del Sudamerica, California e Nuova Zelanda. Per il Gambero Rosso è un personaggio davvero eclettico.

