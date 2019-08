Simon Gautier, morto turista francese disperso in Cilento/ “Si doveva fare di più”

Nessuna speranza per Simon Gautier, il giovane turista francese disperso in Cilento e trovato morto ieri, dopo 9 giorni di estenuanti ricerche. Il corpo dello studente ed escursionista 27enne è stato localizzato in fondo ad un burrone dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belverde di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. La svolta nelle ricerche – spiega Quotidiano.net – era arrivata in seguito alla testimonianza di alcune persone che avevano rivelato l’avvistamento di Simon in una spiaggia prima della sua drammatica telefonata al 118 in cui chiedeva aiuto in seguito alla caduta. La testimonianza ha permesso di circoscrivere il raggio delle ricerche ma solo ieri i soccorritori sono riusciti a identificarlo. Ormai però, per il turista francese, era troppo tardi. Simone aveva chiamato il 118 lo scorso 9 agosto, spiegando di essere caduto ed essersi fratturato entrambe le gambe. Aveva fornito le informazioni che era riuscito a raccogliere, troppo poche però per permettere la sua localizzazione in tempi brevi.

SIMON GAUTIER TROVATO MORTO: LA RABBIA DI AMICI E PARENTI

Simon Gautier, da due anni a Roma dove stava preparando una tesi in Storia dell’Arte, era arrivato a Policastro per una vacanza il giorno prima della tragedia. I suoi familiari erano giunti dalla Francia in Italia lo scorso mercoledì per poter seguire da vicino le ricerche. La stessa famiglia aveva lanciato vari appelli affinché il caso non venisse trascurato e soprattutto al fine di mobilitare maggiori risorse da impiegare nelle ricerche del giovane studente. Dopo la drammatica notizia del ritrovamento del ragazzo morto, l’intera comunità cilentana si è stretta attorno alla famiglia della vittima. Gli amici di Simon non si danno pace e all’Ansa hanno tuonato: “Sono stati compiuti errori fin dall’inizio, da quando è partita la macchina dei soccorsi. Si poteva e si doveva fare di più e, soprattutto, quello che è stato fatto negli ultimi giorni bisognava farlo fin dal 9 agosto”. A tal fine, la Procura di Vallo della Lucania ha aperto un’inchiesta per capire se ci sono stati realmente dei ritardi nei soccorsi. A Repubblica, il procuratore Antonio Ricci ha spiegato: “E’ bene fare chiarezza e approfondire alcuni aspetti che riguardano le operazioni di soccorso, questo nel rispetto dei familiari e di tutti gli italiani. Insieme al procuratore di Lagonegro valuteremo la strada da percorrere”.

