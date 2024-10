Chi è Simona Branchetti, la conduttrice che prende il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Simona Branchetti è la conduttrice che sostituisce Myrta Merlino nella puntata di Pomeriggio 5 del 25 ottobre 2024. Prende il posto della collega, assente per questioni personali, solo per una puntata, anche se non è nuova ai programmi di informazione di Canale 5. È stata infatti volto del Tg5 e, successivamente, di Morning News, che ha accompagnato il pubblico italiano nei mesi più caldi dell’anno. Simona Branchetti è laureata in Giurisprudenza, ma ha poi preferito il percorso del giornalismo, ottenendo la qualifica da professionista nel 2005.

Parlando di vita privata, la giornalista è stata sposata per quattro anni, dal 2008 al 2012, con il conduttore radiofonico Federico Quaranta. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che il conduttore, che al tempo del primo incontro con Simona era fidanzato, ha deciso di lasciare la sua compagna per corteggiarla. Il matrimonio è arrivato solo otto mesi dopo.

Simona Branchetti: la fine del matrimonio con Federico Quaranta e il suo segreto di bellezza

La storia d’amore tra Simona Branchetti e Federico Quaranta non ha però avuto il lieto fine sperato. Lui, in un’intervista a DiPiù, ha rivelato: “I primi tre anni sono stati fantastici: eravamo innamoratissimi, abbiamo anche cercato un figlio, ma purtroppo non è arrivato. Poi sono cominciati i problemi”.

Stando alle ultime indiscrezioni, oggi la giornalista e conduttrice sarebbe single. In un’intervista alla Gazzetta dello sport, ha raccontato come riesce a mantenersi in perfetta forma: “Mangio in maniera sana, faccio gli esercizi minimi di tonificazione che mi permettono di contrastare la forza di gravità. La mia passione è il walking: cammino tanto, anche 10 chilometri al giorno quando ho tempo. Il mio principale strumento per stare in forma è camminare, camminare, camminare”.

