Simona Florio, moglie Don Joe/ Le nozze, con super ospiti, nel 2010. Poi…

Simona Floria, ecco chi è la dolce metà del famoso producer Don Joe

Sappiamo poco o nulla sulla vita privata di Don Joe, ovvero il producer Luigi Florio, ma quel che è certo è il matrimonio con la sua compagna Simona Floria. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele, dopo le nozze che hanno ormai superato il traguardo dei dieci anni. I due, infatti, sono saliti all’altare il 22 settembre 2010 e la celebrazione si è tenuta a Giffoni Valle Piana, nel Complesso Monumentale del Convento di San Francesco, dove hanno presenziato anche artisti del calibro di Gué Pequeno, Jake La Furia, Vincenzo da Via Anfossi, Shablo e J-Ax.

Per quanto riguarda la vita privata di Simona Florio, come dicevamo, non si sa moltissimo, questo perché il produce e la sua compagna sono piuttosto riservati per quanto riguarda la loro storia d’amore. Luigi Florio, non a caso, scinde quello che è il suo percorso professionale dalla sua quotidianità. Per quel che concerne la sua attività di producer è senz’altro uno dei più importanti della scena hip hip italiana, e non solo.

Simona Floria, moglie di Don Joe: il matrimonio nel 2010 e poi…

La vera svolta nella carriera di Don Joe arriva nel 2001, quando si unisce come turnista ai Sacre Scuole, prima di fondare assieme a Gué Pequeno e Jake La Furia i Club Dogo. Questi si rivelano gli più importante della sua carriera, ma anche della sua vita privata. Da lì a poco, infatti, arriva il matrimonio con la sua Simona Floria, con cui ancora oggi pare andare d’amore e d’accordo. Ma di cosa si occupa oggi Don Joe? Nella sua vita, ovviamente, non c’è soltanto l’amore.

Infatti Luigi Florio continua ad essere un producer molto affermato. Nel 2018 ha lavorato al singolo Tutti Frutty con la rapper Roshelle, e nel 2019 è tornato al fianco di Marracash e Jake La Furia nel singolo F.A.K.E. Nel corso della sua carriera ha prodotto artisti di diverso genere, conquistando parecchi di dischi di platino ed un consenso quasi totale da parte del pubblico.

