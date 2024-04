Chi è Francesco Venditti: moglie, figli e carriera/ Da Alexandra La Capria al rapporto con Cristina Congiunti

Francesco Venditti: la carriera sul set

Francesco Venditti è un celebre attore, figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo. Classe 1976, è nato a Roma dal matrimonio tra il cantante e l’attrice, che si sono poi separati quando lui aveva due anni. A livello professionale, Francesco ha scelto la strada intrapresa dalla madre ed è diventato negli anni un affermato attore. Ha debuttato nel 1996 al cinema nel film Vite strozzate, diretto da Ricky Tognazzi, secondo marito della madre. Dalla coppia è stato diretto anche in Camere da letto del 1997 e Io no del 2003.

Francesco Venditti negli ultimi anni ha incrementato la propria attività sul set, in particolare sul piccolo schermo. Nel 2012 è stato diretto, sempre da Ricky Tognazzi, nella miniserie TV Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?. Nel 2021, invece è stato diretto dalla madre e da Tognazzi nella fiction di Canale 5 Svegliati amore mio. In questi giorni, invece, lo vediamo in tv nella nuova fiction Se potessi dirti addio, dove interpreta Diego Carli, il commissario che sta indagando sulla morte di Lorenzo, il marito della protagonista Elena Astolfi.

Francesco Venditti e la vita privata: due matrimoni e quattro splendidi figli

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Venditti è stato sposato con l’attrice e sceneggiatrice Alexandra La Capria. Dal loro matrimonio sono nati Alice e Tommaso, i primi due figli dell’attore. In seconde nozze, a seguire, ha sposato Cristina Congiunti, estranea al mondo dello spettacolo e della televisione. Dall’amore per la sua attuale moglie sono nati Leonardo e Mia, il terzo e il quarto figlio dell’attore.

In una recente intervista rilasciata a La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo su Rai, l’attore di Se potessi dirti addio aveva speso parole dolcissime per la sua famiglia: “Sono molto orgoglioso dei miei figli, sono bravissimi. Insieme a Cristina, mia moglie, siamo stati bravi a unire queste quattro vite. Mia moglie è stata brava perché lei si è presa veramente tutto il pacchetto e la ringrazio per questo perché è una grande idea di amore che abbiamo. Ogni anno ci facciamo un viaggio tutti insieme proprio per creare quei ricordi che quando non ci saremo più, serviranno”.

