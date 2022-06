Simona Izzo e Monica Leofreddi, ex fidanzate Antonello Venditti/ “Le storie non finiscono mai”

Simona Izzo e Monica Leoffredi, l’amore con Antonello Venditti

Simona Izzo e Monica Leofreddi sono le ex di Antonello Venditti. Due grandi storie d’amore quelle del cantautore romano che alle sue ex fidanzate ha dedicato anche diverse canzoni di successo. La prima storia d’amore è stata con Simona Izzo, la donna che ha sposato e da cui ha avuto il figlio Francesco Saverio nato un anno dopo il matrimonio. Un grande amore finito a causa dei tradimenti del cantautore romano come rivelato dalla regista e doppiatrice: “quando tradisci è un punto di non ritorno” – pur precisando – “è stata una grande storia d’amore. Le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato, perché forse non ho mai tradito”.

Una storia d’amore e una separazione che sono poi diventate il tema di diverse canzoni di successo come “Amici mai”, “Ricordati di me”, “Ci vorrebbe un amico” fino a “Dimmelo tu cos’è”. “Se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io” ha scherzato la doppiatrice.

Antonello Venditti: dopo Simona Izzo la storia d’amore con Monica Leofreddi

Dopo la fine della storia d’amore con Simona Izzo, Antonello Venditti è stato legato da 1985 al 1994 con Monica Leofreddi. La giornalista e conduttrice, ospite del programma Vieni da me di Caterina Balivo, ha raccontato per la prima volta della loro relazione: “io e Antonello siamo stati insieme 9 anni non lo ha mai saputo nessuno, non volevo essere la fidanzata di qualcuno. Sono stati anni nell’ombra. Io l’ho tradito e l’ho lasciato per la persona con la quale l’ho tradito”.

Anche questa volta Venditti ha scritto due canzoni per Monica Leofreddi: si tratta di “Settembre” e “Ogni volta”. La giornalista ha poi parlato del rapporto col figlio Francesco Venditti nato dal matrimonio con Simona Izzo ” ho fatto le prove da mamma e con lui ho avuto fin da subito un bel rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e ci vogliamo bene ancora oggi”.

