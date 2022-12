SIMONA IZZO, FLAVIA TOSO E SARAH: MOGLIE, EX E FIGLIA RICKY TOGNAZZI/ “É brava a….”

La cucina tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi

L’amore tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi è anche divertente. Tra i due non mancano i momenti goliardici che, spesso, hanno come location la cucina. Tra i due, lo chef di famiglia è Ricky Tognazzi che ama cucinare per tutti, ma come se la cava in cucina Simona Izzo? “E’ brava”, ammette Tognazzi che, tuttavia, svela qualche dettaglio in più di quello che accade a casa quando cucina Simona.

“Quando arriva sembra che sia caduto un boeing, ma è brava. Alla fine riesce meglio di me“, svela il regista. “Di solito è una prerogativa degli uomini quella di creare confusione in cucina”, commenta Serena Bortone (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Simona Izzo e l’amore con Riky Tognazzi

Simona Izzo e Ricky Tognazzi formano una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacolo. Insieme da tantissimi anni, sono sempre più uniti, innamorati e complici. La coppia non ha avuto figli ma con Francesco, il figlio che lei ha avuto con Antonello Venditti e con Sarah, la figlia che lui ha avuto con Flavia Toso, sono riusciti a formare una splendida famiglia allargata. I due condividono tutto sia nella vita privata che sul lavoro riuscendo, tuttavia, ad avere ciascuno il proprio spazio.

«Eravamo entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale: il nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni», ha spiegato Simona a Chi.

Il rapporto tra Ricky Tognazzi e Flavia Toso

Prima di incontrare Simona Izzo, Ricky Tognazzi ha avuto una storia con Flavia Toso sulla quale, però, non ci sono molte informazioni. I due hanno avuto una figlia, Sarah che rappresenta un amore che, seppur sia finito, è stato importante per entrambi. Dopo la fine della relazione, i due sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto crescendo insieme la figlia come ha spiegato lo stesso Ricky qualche tempo fa nel salotto di Oggi è un altro giorno.

“Una è Flavia, la madre di mia figlia, con cui ho avuto un rapporto molto sereno. Invece con Simona all’inizio ha avuto un rapporto un po’ conflittuale“, ha raccontato Ricky.











