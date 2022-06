Simona Izzo lancia una frecciata ad Antonello Venditti/ “Non c’era spazio per me…”

Simona Izzo attacca Antonello Venditti: “Per me non c’era spazio…”

Simona Izzo torna ad attaccare Antonello Venditti. I due sono stati sposati dal 1975 al 1978 e dalla loro unione è nato Francesco. Il matrimonio però non è finito nel migliore dei modi tanto che Simona Izzo e Antonello Venditti non si parlano più da anni. Nessun rapporto tra i due nonostante abbiano quattro nipoti in comune. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Simona Izzo ha lanciato una frecciata ad Antonello Venditti. La donna ha sottolineato il fatto che Venditti avrebbe sacrificato il loro matrimonio preferendo la carriera. Infatti ha ammesso: “Mi sono sempre chiesta perché avesse scritto canzoni dolorose pur essendo un uomo che nella vita è davvero sereno. Certo è sempre molto concentrato su se stesso, come tutti gli artisti. Lui ha una grande incompatibilità con il quotidiano. E per me non c’era spazio…”.

Simona Izzo si è sentita trascurata e ha deciso di porre fine alla storia d’amore. Per la donna non è stato facile tare accanto ad un grande artista come lui. Poco era il tempo che Venditti dedicava alla famiglia e spesso Simona Izzo si trovava a dover gestire da sola la famiglia. Da tre anni, Simona Izzo ha smesso di parlare con Antonello Venditti. Decisione che sarebbe però stata presa all’artista e che sembrerebbe essere definitiva visto che tra i due non ci sarebbe alcuna possibilità di chiarimento.

Perché Simona Izzo e Antonello Venditti si sono lasciati?

Antonello Venditti ha dedicato alcuni brani alla sua ex moglie Simona Izzo. Si tratta delle canzoni Ci vorrebbe un amico, Ricordati di me, Dimmelo tu cos’è. Brani che raccontano la delusione per un amore intenso ma che è arrivato ai titoli di coda. Anche per Antonello Venditti dopo la separazione dalla ex moglie seguì un periodo complicato. In un’intervista al Messaggero, l’artista ha confidato di aver pensato al suicidio dopo la separazione: “Volevo farla finita dopo la separazione con Simona Izzo. Fu Lucio Dalla a salvarmi, quando tornai da Milano, dove mi ero trasferito. Mi trovò casa a Trastevere, vicino a lui. Lì scrissi tre canzoni: Ci vorrebbe un amico, che dedicai a Lucio, e Notte prima degli esami”.

A causare la separazione un tradimento di Antonello Venditti. Fu Simona Izzo a confidarlo a Caterina Balivo nel programma Vieni da me. La donna raccontò di non aver perdonato il comportamento dell’artista: “È stata una grande storia d’amore, ma le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato”. Il perdono di cui parla la Izzo è quello per un tradimento che la regista ha subito dal cantautore romano: “Ci siamo lasciati per un tradimento, suo, non mio. Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni”.











