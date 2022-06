Simona Quadarella/ Diretta finale 1500 sl Mondiali streaming video Rai, orario

Simona Quadarella sarà la nostra prima grande speranza oggi ai Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché alle ore 18.11 ci sarà la finale dei 1500 sl femminili che saranno la seconda gara della sessione serale nella capitale magiara. Il filo conduttore è sempre lo stesso: proprio a Budapest 2017 ci fu l’esplosione a grandi livelli di Simona Quadarella con il terzo posto nella gara vinta da Katie Ledecky, poi a Gwangju 2019 ci fu la rinuncia all’ultimo momento della statunitense che spalancò le porte al trionfo iridato di Simona e oggi l’attesa è naturalmente tutta per un nuovo duello tra le due campionesse.

Bisogna essere onesti e dire che Katie Ledecky è la grande favorita per la medaglia d’oro, ma senza dubbio la romana è colei che potrebbe insinuare il dubbio. Simona Quadarella dunque oggi andrà a caccia di una medaglia che dovrebbe essere ampiamente alla sua portata, se poi fosse possibile naturalmente proverà ad insidiare anche il fenomeno americano per provare a difendere il suo oro mondiale del 2019. Secondo miglior tempo in batteria, sarà una gara lunga ma imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Simona Quadarella nei 1500 sl ai Mondiali di nuoto 2022…

SIMONA QUADARELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 1500 SL AI MONDIALI DI NUOTO 2022

La finale dei 1500 sl femminili ai Mondiali di nuoto 2022 con Simona Quadarella sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 1500 SL DI SIMONA QUADARELLA IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

SIMONA QUADARELLA, FINALE 1500 SL MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Simona Quadarella quindi sarà grande protagonista della finale dei 1500 sl ai Mondiali di nuoto 2022, come è giusto che sia per la campionessa del Mondo in carica della specialità. C’è naturalmente il “problema” di nome Katie Ledecky per sognare il bis d’oro, perché bisogna naturalmente considerare che in batteria la statunitense ha nuotato circa nove secondi più velocemente rispetto a Simona Quadarella, 15’47”02 per Ledecky a fronte di 15’56”19 per la romana, naturalmente nessuna delle due si è spremuta al massimo perché la qualificazione non era minimamente in discussione ma resta un margine non facile da provare a recuperare.

Per quanto riguarda la caccia al podio dei 1500 sl, le possibili avversarie di Simona Quadarella saranno l’altra statunitense Katie Grimes e le due australiane Lani Pallister e Moesha Johnson, dunque potremmo parlare di una finale nella quale l’Italia con Quadarella è l’unica alternativa alle due tradizionali superpotenze del nuoto mondiale. L’azzurra sulla carta ha qualcosa in più di queste rivali, dunque il podio iridato è ancora una volta alla portata. Poi chissà…











