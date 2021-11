Simona Quadarella, diretta finale 400 SL Europei 2021/ Streaming video Rai, orario

Si accenderà oggi alle ore 17.09 italiane la diretta della finale dei 400m stile libero femminili con Simona Quadarella ancora protagonista in casa all’Acquatics center di Kazan per gli Europei di nuoto in vasca corta 2021. Nell’ultima giornata di competizione, la nuotatrice romana solo questa mattina ha centrato la terza finale messa nel mirino e dopo gli argenti ottenuti qui in terra russa per gli 800 e i 1500 stile libero, ecco che l’azzurra spera nell’en plain nella specialità delle 16 vasche.

Storicamente la specialità non è delle più congeniali alla Quadarella, che pure ha qui dimostrato a Kazan una condizione non eccezionale anche se buona: pure la speranza di podio se non di oro è comunque sempre vivissima, specie quando si parla di Simona Quadarella, nuotatrice che spesso ci ha regalato grandissime scintille.

SIMONA QUADARELLA, DIRETTA FINALE 400 SL AGLI EUROPEI DI NUOTO IN VASCA CORTA

La finale degli 400 sl femminili agli Europei di nuoto in vasca corta 2021 con Simona Quadarella sarà visibile in diretta tv (come le altre prove della rassegna) su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando del digitale terrestre, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play.

DIRETTA FINALE 400M SL EUROPEI DI NUOTO VASCA CORTA 2021 CON SIMONA QUADARELLA: IL CONTESTO

Siamo ovviamente impazienti di dare il via alla diretta della finale dei 400m stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca corta 2021, dove i riflettori saranno tutti puntati su Simona Quadarella. La nuotatrice romana questa mattina durante i preliminari ha mostrato ancora una condizione non brillantissima, ma più che valida, visto che ha comunque strappato con scioltezza e senza forzare la mano il terzo tempo di qualificazione, fermando il cronometro sul 4.03.67. Pure oggi per vincere la medaglia d’oro l’azzurra dovrà fare qualcosa di più.

Ancora una volta rivale feroce sarà la russa Anastasia Kirpichnikova, che dopo avergli soffiato i titoli iridati negli 800 e nei 1500, promette di fare la stessa cosa anche nella finale dei 400 m SL: per lei un super tempo nelle batterie di 4.00.71, il migliore di tutta la serie. Pure nei preliminari si è posta davanti all’azzurra anche la russa Anna Egorova, che pure segnato il crono di 4.02.42 e si candida a un ruolo di primo piano nella finale di oggi pomeriggio: attenzione però anche all’ungherese Kesely come alla danese Bach, davvero temibili in vasca a Kazan. Ci attende dunque una finale dei 400m SL agli Europei di nuoto in vasca corta davvero entusiasmante a Kazan: che farà Simona Quadarella?

