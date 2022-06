Simona Quadarella/ Diretta finale 800 sl Mondiali streaming video Rai, orario

DIRETTA FINALE 800 SL: SIMONA QUADRELLA PROTAGOSITA AI MONDIALI DI BUDAPEST 2022

Simona Quadarella sarà protagonista oggi ai Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché alle ore 19.26 ci sarà la finale degli 800 sl femminili nella capitale magiara. Dobbiamo essere onesti fin da subito: i 1500 sl hanno rivelato che Simona Quadarella non è certo nella sua migliore condizione di forma e anche le batterie di questi 800 sl hanno confermato le difficoltà, la romana comunque è sempre tra le otto migliori al mondo nelle distanze più lunghe dello stile libero e speriamo in un guizzo stile Tokyo, quando Simona Quadarella riuscì a riscattare con un bronzo negli 800 la delusione dei 1500.

Oggi tuttavia le favorite sembrano altre, a cominciare naturalmente da Katie Ledecky che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe conquistare un altro titolo per completare la tripletta 400-800-1500 sl. Una Simona Quadarella in forma potrebbe essere la prima candidata per il secondo posto, se vogliamo potremmo chiamarla la corsa al ruolo di “prima delle terrestri”, però in questo momento anche il podio rischia di essere lontano e servirà un colpo di classe per raggiungerlo. Sarà una gara comunque imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Simona Quadarella negli 800 sl ai Mondiali di nuoto 2022…

SIMONA QUADARELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 800 SL AI MONDIALI DI NUOTO 2022

La finale degli 800 sl femminili ai Mondiali di nuoto 2022 con Simona Quadarella sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 800 SL DI SIMONA QUADARELLA IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA SIMONA QUADARELLA, FINALE 800 SL MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Simona Quadarella quindi sarà grande protagonista della finale degli 800 sl ai Mondiali di nuoto 2022 nonostante il modesto (per lei) settimo tempo di qualificazione in 8’27”96, però si merita il nostro supporto colei che degli 800 sl è campionessa europea, vice-campionessa mondiale e bronzo olimpico in carica. L’esempio da seguire potrebbero essere appunto le Olimpiadi di Tokyo, quando alla delusione del quinto posto sui 1500 sl (lo stesso piazzamento ottenuto lunedì) fece seguito il terzo posto sugli 800, che a quel punto sembrava una chimera.

La vera chimera dovrebbe essere la vittoria, obiettivo realisticamente fuori portata per chiunque in presenza di Katie Ledecky, che già in batteria ha inflitto oltre sette secondi alla rivale “meno lontana”, cioè l’australiana Lani Pallister, che con il suo crono di 8’24”66 (la Ledecky ha nuotato in 8’17”51) sarà naturalmente il punto di riferimento per tutte le altre, a cominciare dalla seconda statunitense Leah Smith, terza in 8’25”19. Su di loro si dovrà fare la “corsa” (o meglio la nuotata…) per il podio degli 800 sl ai Mondiali di nuoto 2022, Simona Quadarella ne sarà capace?

