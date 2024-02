Simona Tagli al Grande Fratello 2024: “Sono innamorata di Beatrice Luzzi”/ Lei spiazzata: la reazione in Casa

Grande Fratello 2024, Simona Tagli spiazza: “Innamorata di Beatrice Luzzi“

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello 2024, Simona Tagli ha speso parole sorprendenti per Beatrice Luzzi. Entrata in Casa come sua ‘rivale’, presto si è resa conto di essere a lei molto affine e, ora, hanno trovato la giusta intesa. “Io sono entrata nella Casa addirittura con un parere contrario a Beatrice, perché ero a favore di Perla. Mi sembrava che i ragazzi andassero sostenuti e accompagnati” ammette.

Ma non si tratta solo di un bel rapporto: la showgirl è andata oltre e ha spiegato che, pur non facendo coming out, si è innamorata dell’attrice. “Devo dire la verità – confessa – in questa Casa, io parlo di amore universale, dovevo trovare chissà quale uomo, mi sono innamorata di Beatrice. Non faccio coming out però la amo, se fosse un uomo mi fidanzerei con lei. Parlo di amore universale“. E aggiunge: “Quando arrivo in una situazione nuova cerco anche di farmi accompagnare dal mio sistema di guida emotivo: sono entrata con un parere e come tutti i miei pareri non ho paura a cambiare un’idea“.

Beatrice Luzzi, la reazione meravigliata: “Sono lusingata, non me l’aspettavo“

Le dichiarazioni di Simona Tagli hanno sorpreso tutti, tra studio e Casa. Cesara Buonamici è intervenuta per domandare un parere a Beatrice Luzzi, diretta interessata di queste parole così spiazzanti: “Sei contenta di questa dichiarazione molto carina che ti ha fatto Simona?“. L’attrice, visibilmente meravigliata in volto, ha risposto: “Sono lusingata, emozionata, non me l’aspettavo. Sono esterrefatta“. L’opinionista del Grande Fratello 2024, tuttavia, l’ha punzecchiata invitandola a dire qualcosa in più: “Un po’ più di entusiasmo?“.

Simona Tagli ha spiazzato tutti, compreso Alfonso Signorini. In un momento successivo, sempre nella puntata di ieri sera, la showgirl ha ribadito in Confessionale al conduttore: “Sono arrivata nella Casa e mi sono innamorata della Luzzi, faccio ‘coming out’, non ho trovato un uomo ma ho trovato una donna. La amo tantissimo perché è una donna che vale”.











