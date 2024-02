Simona Tagli: “Antonio Zequila mi lasciò per Sharon Stone”/ “Mi sono innamorata di Beatrice Luzzi…”

Grande Fratello 2023, Simona Tagli: gli aneddoti sul Alberto di Monaco e Antonio Zequila

L’ingresso al Grande Fratello 2023 di Simona Tagli, a prescindere dai giudizi soggettivi, è stato senza dubbio prorompente. La donna è subito entrata nelle dinamiche più accese e tese del reality dividendo pubblico e compagni d’avventura con i suoi giudizi e pensieri. Nel corso della 38a puntata del reality è stata però incalzata su un tema più spensierato, ovvero il fronte sentimentale. Nello specifico, Alfonso Signorini ha voluto indagare su alcune presunte liaison avute dalla concorrente.

“La storia con il principe Alberto di Monaco? Abbiamo ballato quando ci siamo conosciuti nel 1998 agli Internazionali di Tennis, lui era in ginocchio da me e io che ballavo intorno. Se mi ha baciata? Quella sera lì no, poi vedi un po’ tu…”. Inizia così il racconto di Simona Tagli, mentre in riferimento al presunto rifiuto di Antonio Zequila perché impegnato, ai tempi, con Sharon Stone, ha spiegato: “Davanti a questa affermazione mi ha stesa e gli ho detto vai… In amore ho imparato una cosa, bisogna lasciare andare per vedere se torna. In quel caso lì poi era Sharon Stone quindi…”.

Simona Tagli e la storia del voto di castità: “Ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia…”

Alfonso Signorini ha poi voluto approfondire il voto di castità di Simona Tagli, raccontato in queste poche settimane al Grande Fratello 2023. “Come nasce? Ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia e sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico perché il fatto di essere una donna di spettacolo mi ha fortemente compromessa nel ruolo genitoriale…”. La concorrente ha poi aggiunto: “Da quel momento mi sono messa da parte e ho combattuto per mia figlia; così non ho più lavorato e ho fatto un voto di castità, in quel periodo pregavo tantissimo perchè era la fede a tenermi in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore non avrei avuto la testa sulle spalle”.

Entrata al Grande Fratello 2023, Simona Tagli aveva però annunciato di essere pronta ad andare oltre a quel voto di castità fatto in passato e lo ha confermato anche nel corso della 38esima puntata del reality, ‘dichiarandosi’ a Beatrice Luzzi. “Sono venuta qui per scioglierlo? E’ vero, anche se l’ho già fatto in realtà… Sono arrivata nella Casa e mi sono innamorata della Luzzi, faccio ‘coming out’, non ho trovato un uomo ma ho trovato una donna. La amo tantissimo perché è una donna che vale”.











