Simona Tagli “Dieci anni senza se*so”/ “Ho sofferto tanto e ho separato l’amore da..”

Giornata ricca di rivelazioni quella di oggi a Mattino5 dove Federica Panicucci lancia il caldo tema dell’amore senza sesso, e il contrario, e gli ospiti in studio hanno tutti qualcosa da raccontare, Simona Tagli compresa. La showgirl e conduttrice oggi è in tv in veste di ospite della trasmissione e sul tema rilancia la questione castità ribadendo che ormai da dieci anni non fa più ses*o e che ha imparato a discernere questo dall’amore per via di una serie di vicessitudini e altro. Divenuta famosa grazie a “Drive In” e al cruciverbone di “Domenica In”, Simona Tagli in questi anni ha fatto da uomo e da donna in famiglia dedicandosi anche alla sua attività da imprenditrice a capo di un salone di bellezza a Milano. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo aveva già rivelato: “Sono casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto…”.

SIMONA TAGLI A MATTINO5: “DIECI ANNI SENZA SESSO”

Oggi Simona Tagli ribadisce il concetto a Mattino5 tornando, seppur leggermente, sulla questione del l’addio a Francesco Ambrosoli: “Ho sublimato il concetto d’amore, mi sono aggrappata ad un filo d’amore dieci anni fa che mi ha portata fuori da situazioni molto dolorose legate ai figli, alla separazione. Le due cose si possono dividere, si parla di sesso e amore in un equilibrio. Io ho fatto questo voto e lo scioglierò solo quando troverò una persona che mi intrighi e mi colpisca”. Adesso mi sto prendendo cura di me, sono concentrata sulla mia vita, la mia famiglia ma non dico no alla possibilità di trovare l’amore.

Ecco il video del momento:

10 anni senza sesso: Simona Tagli si racconta a #Mattino5 pic.twitter.com/E9csCsXNE2 — Mattino5 (@mattino5) September 25, 2019





