Oggi pomeriggio, lunedì 13 gennaio 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona; tra gli ospiti nel salotto di Caterina Balivo ci sarà spazio anche per Simona Tagli. Celebre showgirl e conduttrice del piccolo schermo, attiva in televisione soprattutto negli anni ’90, ha fatto parlare di sé anche per le sue chiacchierate relazioni sentimentali con due ex celebri compagni, il Principe Alberto di Monaco e l’attore Antonio Zequila. In amore c’è stato poi spazio per l’imprenditore Francesco Ambrosoli, dal quale ha avuto la figlia Georgia nel 2005 prima che la coppia si separasse.

In seguito ad una movimentata vita sentimentale e alla maternità, Simona Tagli nel 2009 decise di fare voto di castità e di non legarsi più a nessun uomo. Una lunghissima astinenza, durata circa 15 anni e più volte raccontata anche nel corso della sua avventura al Grande Fratello lo scorso anno, ma che ora è pronta ad essere spezzata. In una recente intervista a Storie di donne al bivio, ai microfoni di Monica Setta, ha infatti rivelato alcune importanti novità.

Simona Tagli ha un compagno? “Ho conosciuto un uomo…“

Nel corso dell’intervista, Simona Tagli ha spiegato di aver fatto voto di castità e di non aver rimpianto questa scelta “perché era legato soprattutto al ruolo di mamma e non mi sono pentita di avere chiuso con gli uomini per tanto tempo”. Ma com’è ad oggi la sua vita sentimentale? Simona Tagli ha un compagno? Ebbene, la showgirl ha rivelato che, dopo l’esperienza al Grande Fratello, qualcosa è cambiato: “Lì in realtà ho capito che amo gli uomini e che voglio tornare ad avere una relazione stabile. Anzi ho conosciuto un uomo e penso che annuncerò a breve il mio fidanzamento“.

Sembra dunque esserci un nuovo amore nella vita della conduttrice che, ricordando la lunga astinenza sentimentale degli ultimi 15 anni, ha ammesso: “Ho fatto un voto di castità il 10 dicembre 2009, giorno della Madonna di Loreto, ma ora sono pronta a romperlo perché ho voglia di tornare ad amare“.