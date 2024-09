La puntata odierna di Domenica In si è aperta con una coppia di neo sposi che tanto ha fatto commuovere gli appassionati della tv: Simona Ventura e Giovanni Terzi. Dalla proposta di matrimonio a Ballando con le stelle al matrimonio di questa estate, insieme hanno coronato il sogno di una vita e nel salotto di Mara Venier si sono commossi entrambi nell’osservare un video che, in maniera minuziosa seppur riassuntiva, ha racchiuso i momenti nevralgici della vita di entrambi. A prendere la parola per primo è stato Giovanni Terzi che ha sentito il bisogno di esprimersi su un tema che ancora oggi è motivo di sofferenza: l’arresto nel 1998 per corruzione, un caso per il quale è stato poi assolto definitivamente perchè il fatto non sussisteva.

“Io quando vedo alcune cose, soprattutto quelle negative che ci sono successe; i momenti difficili sono la vera dote per il futuro, i momenti in cui porti avanti te stesso profondamente e mano mano cadono le maschere che anche da ragazzi ci si da. La dote è quindi resistere alle prove della vita e che poi superi…”. Inizia così Giovanni Terzi, il marito di Simona Ventura, che a proposito del dolore vivido di aver vissuto ingiustamente un periodo in prigione ha aggiunto: “Quando ho scritto il libro la mia redattrice mi ha fatto una domanda incredibile: Ma tu se rivedi quel ragazzo in carcere a 29 anni, cosa pensi?’ Io sono esploso in un pianto pazzesco perchè ho visto effettivamente quel ragazzo che aveva paura di aver deluso suo padre, questa cosa quindi mi ha molto colpito”.

A fare da eco alle parole di Giovanni Terzi ci ha pensato sua moglie Simona Ventura: “ Sono passati tanti anni ma questa cosa ti rimane dentro, soprattutto ti senti in colpa e responsabile per la famiglia. Quando una persona va in carcere, da innocente, non solo stai male tu ma si sgretola una famiglia. E’ un tale dolore per i genitori che ti crescono che a lui effettivamente è rimasta questa ferita, ma piano piano questa cosa sta venendo fuori”.

L’attenzione nel corso dell’intervista a Domenica In è poi passata a temi più lieti, ovviamente sulle recenti nozze che hanno reso Simona Ventura e Giovanni Terzi ufficialmente marito e moglie. A raccontare l’emozione per il lieto evento è la conduttrice: “Matrimonio in età matura? La differenza è un un incontro di anime, è qualcosa di molto profondo perchè ci si sceglie. E’ bellissimo… Chiaramente anche le nozze da giovani sono importanti, però emozionalmente sono diversi”. Poi grandi sorrisi con il simpatico retroscena sul viaggio di nozze: “Dopo un anno pieno di fatiche tra Ballando con le stelle e il problema della paresi, finalmente dovevamo partire per la luna di miele e per fare questo tanto atteso giro in barca… Ma dopo 10 minuti Giovanni ha iniziato a vomitare!”.

