Simona Ventura: “Mio viglio vivo dopo 11 coltellate? Una fortuna”/ “Fazio grossa perdita per la Rai”

Simona Ventura e l’aggressione del figlio Niccolò

Simona Ventura è stata ospite del Festival della tv dove si è raccontata senza filtri parlando a trecentosessanta gradi della propria vita privata, ma anche della propria carriera e delle scelte professionali dei colleghi, in primis l’addio di Fabio Fazio alla Rai. Mamma di Niccolò, Giacomo e Caterina, Simona Ventura non nasconde di aver cambiato le proprie priorità dopo l’aggressione subita dal primogenito. «L’aggressione a mio figlio per me ha rappresentato una svolta. Ho avuto la fortuna che continuasse a vivere dopo 11 coltellate e per me tutto ora ha un valore diverso», ha raccontato la Ventura.

Ripercorrendo il nastro dei ricordi e le varie scelte fatte, da mamma, Simona Ventura ammette di essere soddisfatta del lavoro fatto con i suoi figli: «Quando ho lasciato la Rai per andare a Sky là ho fatto per seguire i miei figli, che erano adolescenti. Lavoravo a un ritmo impressionate e dovevo rallentare così il primo treno passato là ho preso al volo e ho fatto bene. E’ stata una mia scelta andare via dalla Rai in quel momento per seguire più da vicino i miei figli. Ora nessuno dei tre vuole fare tv e questo mi rasserena. Sono orgogliosa del lavoro che è stato fatto con loro», ha detto.

Simona Ventura e l’addio di Fabio Fazio alla Rai

Tra i tanti argomenti di cui ha parlato Simona Ventura al Festival della Tv non poteva mancare l’addio di Fabio Fazio alla Rai. “Di certo mi è molto dispiaciuto: sono amica di Fazio e lo ringrazio per opportunità che mi ha dato quest’anno. Dovevo andare ospite da lui una volta al mese, dopodichè ci sono andata tutto l’anno. Ma si fanno delle scelte: io mi sono rivista. Nel 2011 ho fatto la stessa scelta, decidendo di andare a Sky. Posso dire che a me dispiace: è una grossa perdita per la Rai. Lui andrà al Nove, una nuova vita, una nuova esperienza. E uno bravo così farà bene anche al Nove. Lo seguiremo”, le parole della conduttrice.

E il futuro televisivo della Ventura, invece, quale sarà? Simona è felice di strappare ancora un sorriso al pubblico senza troppe aspettative e svela che sarebbe anche pronta a lasciare il posto a dei giovani talenti.











