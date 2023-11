Simona Ventura piange per la dichiarazione in diretta di Giovanni Terzi/ “Mi hai salvato la vita, ti amo”

Giovanni Terzi, dichiarazione in diretta a Simona Ventura: “Sei capace di regalare amore a tutti”

Giovanni Terzi ha fatto una dichiarazione a Simona Ventura in diretta a La volta buona di Caterina Balivo. La conduttrice, ospite del programma insieme al compagno di ballo Samuel Peron, ha avuto una sorpresa che l’ha riempita di emozioni. “Ciao amore mio, non ti lascio in pace nemmeno qua. Volevo solo dire che ogni giorno che passa mi dimostri che sei sempre di più” esordisce il giornalista.

Simona Ventura attacca Heather Parisi/ "Ha detto delle cose false su Amici, peccato era molto talentuosa"

“Sei una persona sensazionale, una persona che è capace di regalare amore alle persone che ha vicino; a me, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, tua sorella, a tutti quelli che ami. Tu sei capace di regalare felicità e in questo percorso di Ballando con le stelle sta venendo fuori anche tanto altro della tua personalità, che io conoscevo, ma che molti non conoscevano perché si può essere Super Simo in tanti modi; anche essendo una madre, una professionista straordinaria, anche gestendo le proprie emozioni e le proprie difficoltà in una maniera fantastica come fai tu” ha dichiarato emozionato Terzi.

Simona Ventura: "Chi vincerà Ballando con le stelle? Wanda Nara è forte, è la favorita di questa edizione"

Giovanni Terzi a Simona Ventura: “Spero di regalarti una grande felicità”

Giovanni Terzi, compagno e futuro marito di Simona Ventura, ha espresso una lunga dichiarazione d’amore in diretta a La volta buona di Caterina Balivo. La conduttrice ha ascoltato il videomessaggio con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata.

“Io da parte mia spero solo di regalarti una grande felicità come tu ne stai regalando, da più di cinque anni, a me. In questi cinque anni che abbiamo passato insieme, io dico sempre che tu mi hai salvato la vita e tu sai perchè questo lo hai fatto veramente e la stai salvando tutti i giorni. Per questo io ti amo e ti amerò per sempre” ha concluso il giornalista.

Simona Ventura smentisce le accuse di Heather Parisi ad Amici/ "C'ero anche io, non c'è nulla di artefatto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA