Simona Ventura: “Vorrei la seconda stagione di Ultima Fermata”/ “L’amore? Ci riprovo”

Simona Ventura e i suoi progetti televisivi: “Torno in Rai 2 con Paola Perego”

Simona Ventura, in occasione di un’intervista al Giornale, rivela i suoi progetti televisivi per il futuro. La conduttrice negli anni si è sempre reinventata sperimentando diversi format. Ora, la seconda stagione di Citofonare Rai 2 è alle porte con la collaborazione di Paola Perego: “Abbiamo fatto trenta puntate in serenità. Siamo due professioniste e due amiche. Ci siamo dette “quando c’è qualcosa che non va, diciamocelo subito“. E ancora: “Quest’anno puntiamo a fidelizzare il pubblico implementando il numero di puntate“.

Victoria Cabello su Simona Ventura/ "Io la sua riserva" "Non è stata generosa con me"

La conduttrice svela che non le dispiacerebbe una seconda stagione di Ultima Fermata: “Mi piace il suo focus, coppie che tirano fuori i propri problemi, ne discutono apertamente. Siamo cresciuti con la cultura di nascondere ciò che in famiglia non funziona, mettere la polvere sotto il tappeto. Invece, parlarne depotenzia la violenza, è un programma con basi significative“. La presentatrice vuole anche incentrarsi sul web: “Nel prossimo futuro vorrei concentrarmi sulla formazioni di giovani talenti e su una materia che conosco da 30 anni, anche come tifosa, il calcio. Ho un mare di aneddoti sui protagonisti del settore, che potrei diluire in pillole, tra passato e presente“:

Simona Ventura, conduttrice del reality La Talpa?/ La smentita: “Non se ne parla”

Simona Ventura si risposa: “Io e Giovanni ci amiamo”

Simona Ventura, ai microfoni del Giornale, spiega perchè dopo aver sofferto in amore vuole risposarsi: “Perchè sento che io e Giovanni ci amiamo, ci supportiamo, ci facciamo compagnia, collaboriamo anche molto bene insieme.” La conduttrice ha subito un divorzio che l’ha profondamente segnata, ma non ha perso fiducia nell’amore.

Proprio lei rivela come si sono conosciuti con il futuro marito: “Quando ci siamo incontrati eravamo entrambi delusi dalla vita, completamente disillusi, se non fosse arrivato lui sarei rimasta da sola. Ma ora sento di volerci riprovare. Ci risposeremo nel 2023 e faremo una grande festa. Che sia la volta buona“.

Simona Ventura: "Matrimonio con Giovanni Terzi? Nel 2023..."/ "Fissiamo la data e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA