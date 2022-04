Simona Ventura vs Manuel Agnelli: “Non so chi sia”/ “Ha scoperto i Maneskin? C*lo!”

Simona Ventura stronca Manuel Agnelli: “Non so chi sia…”

Simona Ventura ha replicato duramente a Manuel Agnelli. Il cantante, nel corso del programma “La confessione” di Peter Gomez, aveva espresso un suo parere in merito ai giudici di X Factor. Agnelli aveva definito la Ventura come il peggiore giudice di tutte le edizioni: “Non so, Simona Ventura, immagino”. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Simona Ventura ha voluto rispondere a Manuel Agnelli. Secondo la conduttrice il frontman degli Afterhours avrebbe avuto solo fortuna nello scovare i Maneskin come talenti: “Non lo conosco neanche, non so chi sia. È un commento che lascia il tempo che trova, lui ha avuto c*lo a trovare i Maneskin”, ha dichiarato.

Ultima Fermata pagelle 2a puntata/ Stefania e Giorgio, Luisiana e Biagio è amore! Samuel e Valentina è finita

I due a quanto pare non si sarebbero mai conosciuti e probabilmente il commento di Manuel Agnelli è stato fatto con leggerezza, senza l’intento di voler colpire la conduttrice. Simona Ventura è stata giudice per ben 5 edizioni a “X Factor”, ma, nell’intervista, ha criticato la piega presa negli ultimi anni dal talent: “Penso ci sia stato un solo errore, lo hanno reso escludente. Era un programma per tutti, le canzoni ora non si conoscono, ma credo sia una scelta di Sky. Ha perso il suo lato pop, è sbagliato perché si cerca una popstar”, ha commentato.

SAMUEL E VALENTINA, COPPIA ULTIMA FERMATA/ Storia finita, lei "Non lo amo più"

“Ultima Fermata” è un flop? La reazione di Simona Ventura

Oltre alla polemica con Manuel Agnelli, Simona Ventura è ora concentrata sulla conduzione del programma “Ultima Fermata”. Nonostante i bassi ascolti, la presentatrice rivendica con orgoglio la bontà della sua trasmissione. Molti siti hanno parlato di flop, ma, nell’intervista a Il Fatto Quotidiano, Simona Ventura tiene a precisare quanto segue: “Come tutti i titoli nuovi ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato. E’ un esperimento, un test fatto direttamente in onda. Ringrazio Maria per avermi chiamato e sono grata a Ultima Fermata per avermi permesso di lavorare di nuovo insieme. Come sono grata alla Rai per avermi dato l’ok e a Mediaset per avermi dato fiducia, sperimentando”. Simona Ventura è stata scelta appunto da Maria De Filippi per condurre il programma: “Mi ha chiamato Maria. Mi ha detto: ‘Simona, c’è un nuovo programma, hai voglia di fare la voce narrante?”. Ho detto sì e direi sì trenta volte ancora, credo molto in Ultima Fermata”.

Ilary Blasi attacca Simona Ventura su presunta crisi con Totti/ “Come se fosse amica”

Simona Ventura ha definito “Ultima Fermata” un esperimento sociale: “Qui le coppie si mettono a nudo, affrontano i loro problemi senza scappare in tentazioni. Capiscono l’importanza della terapia di coppia, è un esperimento sociale. L’odio e il rancore quando un amore sta per finire prendono il sopravvento, i rapporti sembrano vivere tutte crisi diverse invece si somigliano”. Nel programma, Simona ha una visibilità limitata in quanto è la narratrice fuori campo. Simona, però, non si è sottratta a questo ruolo, anzi: “Devi avere credibilità ed essere autorevole. La registrazione permette di tagliare i tempi morti, di dare ritmo, ma questo non vuole dire che tutti possono condurre. Chi racconta deve mettersi al servizio del programma, deve accompagnare lo spettatore”, ha spiegato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA