Ultima Fermata, 1a puntata/ Coppie, concorrenti e diretta: il ritorno di Simona Ventura

Ultima Fermata, Anticipazioni prima puntata 23 Marzo 2022: le coppie di oggi

Andrà in onda questa sera in prima serata la prima puntata del nuovo programma “Ultima Fermata” condotto da Simona Ventura. Quattro coppie si troveranno a dover affrontare una crisi coniugale. Dalle prime anticipazioni, si legge che le coppie si troveranno davanti ad un bivio e dovranno decidere se continuare assieme o dirsi addio per sempre. Jonathan e Adriana sono fidanzati da 4 anni e i loro profili social sono invasi dalle loro foto. Jonathan vive a Nocera superiore e lavora come consulente in un salone di automobili e Adriana ha 32 anni e vive a Napoli, dove lavora come centralinista. Una storia d’amore che potrebbe avere ancora una chance sebbene i problemi tra i due abbiano avuto inizio dopo la chiamata di una donna arrivata a Jonathan mentre si trovava in macchina con la compagna Adriana: “Da quella telefonata il mio rapporto con Adriana è cambiato. Mi auguro che capisco quello che davvero stiamo perdendo“. La seconda coppia che partecipa a “Ultima Fermata” è quella composta da Samuel e Valentina. A scrivere al programma è stato il ragazzo dopo che la moglie, con cui è sposato da sei anni, gli ha fatto recapitare una lettera in cui chiedeva il divorzio consensuale. Secondo lui, la causa è nella nuova conoscenza che Valentina ha fatto con un altro uomo anche se dice che sono solo migliori amici.

Fulvio Abbate, lite con Maddalena Loy “Difende Putin?”/ La giornalista “Cretinata!”

Poi ci sono Maurizio e Stefania. I due sono sposati da 4 anni e sono in crisi perché hanno una visione diversa del futuro. Lei vorrebbe un figlio, lui non si sente ancora pronto ad allargare la famiglia. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo….”. Dalle prime anticipazioni, emerge che le quattro coppie devono fare i conti con i tradimenti ma anche con visioni diverse delle loro vite. C’è chi infatti vuole un figlio e chi invece è contrario, chi tradisce e chi subisce. Valeria e Maurizio saranno i protagonisti della prima puntata. Valeria e Maurizio sono separati da un anno e mezzo e lei ha iniziato a frequentare un altro uomo. Ma per Maurizio la loro storia non è ancora finita. Tanti sono i dubbi che attanagliano Valeria.

Gianmarco Tognazzi e Lucia Ocone/ Lui sposato con Valeria Pintore, lei felice single

Come funziona il programma Ultima Fermata? Simona Ventura non sarà in diretta dallo studio ma…

Simona Ventura torna a Mediaset per la conduzione di “Ultima Fermata”. Secondo le ultime indiscrezioni la Ventura non dovrebbe condurre in diretta da studio, ma ripercorrere le tappe della crisi delle coppie attraverso una ricostruzione delle storie. Le coppie vivranno separate in una casa divisa da una parete “multistrato”. Il primo strato (led) permetterà di comunicare in maniera unidirezionale con l’altro raccontando il proprio punto di vista, il secondo strato (trasparente) è quello che permetterà di vedere cosa fa l’altro (dunque una visione oggettiva di ciò che accade), il terzo strato è relativo alla decisione finale.

Veronica Rimondi, chi è la tronista di Uomini e donne/ "Figlia di?" Piovono critiche

I concorrenti di “Ultima Fermata” vengono divisi tra chi ha scritto alla trasmissione e chi invece ha “subito” l’invito. Le coppie non vivranno isolate. I concorrenti potranno muoversi in libertà e potranno invitare nelle loro case persone che orbitano attorno alla coppia. La decisione finale avverrà quando entrambe le coppie metteranno la mano sull’apposita tasto. A quel punto la parete che li divide sparirà (terzo strato) e partirà il confronto. Presa la decisione, la coppia uscirà dal programma. In ogni puntata di “Ultima Fermata” dunque ci saranno nuovi protagonisti. Psicologi e terapeuti aiuteranno le coppie a prendere la loro decisione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA