Chi è Simone Casadei de Il Collegio 6/ Il Don Giovanni farà strage di cuori?

Chi è Simone Casadei concorrente de Il Collegio 6?

Simone Casadei è uno dei ragazzi che si presenteranno protagonisti nella classe de Il Collegio 6 oggi 26 ottobre 2021. Il 16enne abita a Coriano in provincia di Rimini. Si definisce amante delle moto e passa molto del suo tempo con i suoi amici, con cui si diverte a fare casino e a scorrazzare per le vie della sua città combinando sempre qualche marachella.

Tutto questo è tempo che sottrae allo studio, con cui non ha un buon rapporto: ha subito una bocciatura lo scorso anno a causa delle troppe assenze, ed è stato sospeso ben 3 volte dalla sua scuola perchè più che per imparare e studiare, ci va per divertirsi e “fare casino”, quando ha voglia. Ma la madre lo giustifica: anche lei da adolescente era una giovane ribelle e il suo pargolo non poteva che aver preso da una romagnola verace come lei.

Simone Casadei, Il Collegio 6: un Don Giovanni coi capelli ricci

Simone Casadei de Il Collegio 6 si considera un Don Giovanni dai capelli ricci e biondi e gli occhi azzurrini e, con il suo scooter, conquista tutte le sue coetanee (così dice nella clip di presentazione), tanto da potersi concedere il lusso di “sceglierle come quando si raccolgono le ciliegie da un albero”. Ad oggi, col programma non ancora iniziato e la sua clip di presentazione caricata sulla piattaforma RaiPlay, conta 11,2 mila followers su Instagram e 32,2mila “mi piace” su TikTok, conquistandosi il titolo di “belloccio” di questa nuova edizione (con il favore della mamma), chissà se conquisterà qualche nuova fiamma anche all’interno del programma.

Il Collegio 6: video di presentazione di Simone Casadei





