Dopo quanto raccontato a proposito dell’addio di Lucrezia Lando, un altro veterano di Ballando con le stelle 2024 pare sia stato escluso dalla gara: stiamo parlando di Simone Casula. Dal 2022 era parte stabile del cast di ballerini professionisti del talent di Milly Carlucci, riuscendo a riscuotere non solo un discreto successo ma anche un forte e affettuoso apprezzamento da parte del pubblico. A quanto pare però – stando a quanto riporta Novella 2000 – Simone Casula è stato escluso dalla gara di Ballando con le stelle 2024.

Ma perchè Simone Casula è stato escluso dalla gara di Ballando con le stelle 2024? Il caso è diverso da quello di Lucrezia Lando che, come raccontato, ha scelto di sposare altri progetti professionali. Le motivazioni dell’addio al talent di Milly Carlucci sono arrivate direttamente dal diretto interessato che tramite una storia pubblicata su Instagram.

Simone Casula, saluto ‘amaro’ a Ballando con le stelle 2024: “Quest’anno non sarò in gara…”

“Cari amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle 2024, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate”. Inizia così il post per certi versi nostalgico di Simone Casula che ha dunque spiegato le ragioni della sua assenza nel talent. “Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara”.

Dunque, stando alle parole di Simone Casula, non pare sia stata una sua scelta quella di non far parte della gara. Il ballerino sarebbe dunque stato escluso da Ballando con le stelle 2024 per ragioni di preferenza, ascrivibili ai vip che prenderanno parte alla nuova edizione. “Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti”.