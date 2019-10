Simone, chi è il nuovo cavaliere del trono over/ Uomini e Donne: 4 dame per lui

Il trono over di Uomini e Donne continua a regalare sorprese e ad appassionare il pubblico che, ogni settimana, segue in massa le avventure delle dame e dei cavalieri. Nella puntata odierna, dopo la scenata di gelosia di Gemma Galgani nei confronti di Jean Pierre, Maria De Filippi presenterà ai telespettatori un nuovo cavaliere. Si tratta di Simone, un giovane e aitante cavaliere dagli occhi azzurri con cui ha ipnotizzato ben quattro dame. Di Simone non si sa ancora niente. Il nuovo cavaliere, infatti, nel video spoiler pubblicato su Instagram da WittyTv, si è limitato a dichiarare la propria emozione nel trovarsi al centro dello studio, di fronte a quattro, bellissime dame che sperano di poter conquistare le sue attenzioni dando il via ad una frequentazione nella vita vera.

QUATTRO DAME PER SIMONE, NUOVO CAVALIERE DEL TRONO OVER DI UOMINI E DONNE

Quali dame del trono over di Uomini e Donne avranno lasciato il proprio numero di telefono a Simone? L’affascinante nuovo protagonista del dating show di canale 5 ha attirato le attenzioni della veterana Valentina che, finora, non ha ancora trovato il suo principe azzurro e le dame arrivate in trasmissione all’inizio della stagione Deborah, l’altra Valentina e Simonetta. Quattro donne molto diverse non solo dal punto di vista fisico, ma anche caratteriale. Simone sceglierà di frequentare tutte e quattro prima di prendere una decisione o rifiuterà la corte di tutte? Sicuramente, per lui, nelle prossime registrazioni del trono over, aggiungeranno nuove dame per corteggiarlo. Dopo l’addio di Giorgio Manetti che è stato uno dei cavalieri più corteggiati, Simone è pronto a diventare il cavaliere più ambito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA