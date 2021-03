Simone Gianlorenzi, gesto d’amore per la Orlando dopo GF VIP/ Fredella “È un esempio”

Cos’è accaduto tra Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando dopo la finale del Grande Fratello Vip? Indaga Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 con il diretto interessato in collegamento, ma Gianlorenzi non si sbilancia più di tanto, svelando che “Stefania è felicissima per com’è finita questa edizione. Questa notte? Siamo stati molto vicini ma tra noi c’era sempre Margot (la loro cagnolina, ndr)!”

Con l’uscita della Orlando dalla Casa si riapre l’argomento Andrea Roncato con la querelle nata proprio mentre Stefania era ancora nel programma. “Si sono sentiti?” chiede allora la D’Urso, “Non ancora, anche perché sono passate solo poche ore da quando è uscita”, replica Simone, tuttavia sicuro che questo incontro e chiarimento arriverà molto presto.

Simone Gianlorenzi elogiato da Francesco Fredella: “Un marito così è da prendere come esempio!”

Simone Gianlorenzi è allo stesso modo convinto che sua moglie Stefania Orlando sia propensa anche ad un riavvicinamento con suo fratello Gianni, che ha raccontato del loro complicato rapporto proprio nei salotti di Barbara D’Urso. “Io credo che da parte di Stefania non ci siano problemi, anche perchè questo nodo è stato fatto recentemente, durante la sua avventura al Grande Fratello, quindi non sarà difficile scioglierlo. Sono assolutamente sicuro di questo, che si chiariranno”, ha dichiarato Gianlorenzi. Il giornalista Francesco Fredella ha allora preso parola per complimentarsi con lui: “Bravo Simone, perché un marito che tende la mano all’ex marito di Stefania è davvero da prendere come esempio”.



