Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ Like contro Tommaso Zorzi?

Gli scontri nella casa del Grande Fratello Vip 2020 animano le discussioni non solo tra le varie fanpage dei concorrenti, ma coinvolgono anche i parenti degli inquilini della casa di Cinecittà. Tra i più attivi c’è sicuramente Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando che, sin dal primo giorno del reality show, è stato attivissimo sui social per sostenere la moglie e difenderla dagli attacchi ricevuti dagli altri concorrenti. Nelle scorse ore, Stefania Orlando ha discusso con Tommaso Zorzi, reo di aver ballato con Dayane Mello. Tra la top model e Stefania Orlando non c’è molta simpatia e il gesto di Tommaso ha spiazzato la Orlando che, nel confessionale del Grande Fratello Vip 2020, ha raccontato di essersi sentita sola nel vedere Tommaso così vicino a Dayane con cui ha avuto molte discussioni. Di fronte alla discussione tra la moglie e Tommaso Zorzi, la reazione di Simone Gianlorenzi non si sarebbe fatta attendere.

SIMONE GIANLORENZI, MARITO STEFANIA ORLANDO: CONFRONTO CON TOMMASO ZORZI?

La lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ha spaccato il pubblico del Grande Fratello Vip 2020. In molti hanno difeso la scelta di Tommaso di trascorrere del tempo con Dayane Mello mentre altri utenti si sono schierati totalmente con Stefania Orlando. “Non vedo il GF Vip per un po’ (meglio) e succede il caos tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? Per colpa della strega brasiliana? Fatele fare una chiamata con Simone Gianlorenzi!”, ha scritto un utente con cui si è detto d’accordo anche Simone Gianlorenzi il quale avrebbe lasciato dei like anche contro Tommaso Zorzi. A smentire tutto, però, sarebbe stato proprio il marito di Stefania. “Ma ragazzi siete seri? Io adoro Tommaso, mai smesso. Ma sarò SEMPRE dalla parte di Stefania, quando ha torto o ha ragione, come fate voi del resto. Ho messo like a tweet di fan di Stefy per millemila motivi ma non per andare contro nessuno, tantomeno Tommaso. Non capisco. Sorry”, ha spiegato il marito della Orlando.

Ma ragazzi siete seri? Io adoro Tommaso, mai smesso. Ma sarò SEMPRE dalla parte di Stefania, a torto o a ragione, come fate voi del resto. Ho messo like a tweet di fan di Stefy per millemila motivi ma non per andare contro nessuno, tantomeno Tommaso. Non capisco. Sorry #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 10, 2021





