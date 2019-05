Simone Inzaghi nuovo allenatore Milan?/ Si aspetta Maldini per scegliere il tecnico

Simone Inzaghi nuovo allenatore Milan? Il tecnico attualmente alla Lazio è la prima scelta della società rossonera, ma bisognerà attendere qualche giorno per avere degli sviluppi, perché il Milan per prima cosa deve sciogliere il nodo relativo a Paolo Maldini e al suo ruolo in una società che negli ultimi giorni è stata rivoluzionata. La certezza naturalmente è l’addio di Gennaro Gattuso mentre le prospettive per il futuro sono state fissate dall’amministratore delegato Ivan Gazidis in un lungo intervento alla Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è un allenatore ‘aziendalista’, completamente identificato nel progetto rossonero e che condivida al 100% la filosofia del club. Proprio per questo motivo appare inverosimile l’ipotesi José Mourinho, che significherebbe uno stravolgimento totale del progetto descritto dallo stesso Gazidis. Per il progetto naturalmente serve innanzitutto una guida chiara: ecco perché per prima cosa bisognerà capire le intenzioni di Paolo Maldini e solo in seguito si sceglierà l’allenatore.

INZAGHI NUOVO ALLENATORE MILAN? I CANDIDATI ALLA PANCHINA ROSSONERA

Le trattative per il nuovo allenatore del Milan dunque risultano al momento congelate, ma la lista dei candidati è ben definita e anche il favorito è chiaro: si tratta appunto di Simone Inzaghi, perché il lavoro svolto alla Lazio dal tecnico piacentino è sostanzialmente lo stesso che Elliott vorrebbe fare anche al Milan, coniugando risultati sportivi più che positivi, compresi un paio di titoli in bacheca che non guastano mai, alla capacità di valorizzare giocatori facendone crescere il valore di mercato. In seconda battuta c’è Marco Giampaolo, che potrebbe lasciare la Sampdoria e ha un profilo simile a Inzaghi, più staccati Roberto De Zerbi del Sassuolo ed Eusebio Di Francesco, libero dopo la fine dell’avventura alla Roma. I nomi ci sono e non si dovrebbe uscire da questo elenco, ma è tutto in stand-by: il Milan aspetta la decisione di Maldini anche per la panchina prima di fare le proprie mosse per il futuro.

