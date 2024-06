Rinnovo Simone Inzaghi/ Manca l’accordo economico ma l’Inter rimane fiduciosa (20 giugno 2024)

RINNOVO SIMONE INZAGHI, MAROTTA VUOLE IL PIACENTINO FINO AL 2026

L’Inter e Simone Inzaghi sono in trattativa dalla fine del campionato appena trascorso ma il futuro sembra già essere certo con il tecnico piacentino pronto a rinnovare e prolungare la sua avventura in nerazzurro ma rimane distanza sul contratto. Marotta è sicuro della volontà di Simone Inzaghi ma la trattativa è tutto tranne che chiusa e potrebbe prolungarsi lungo quest’estate dove l’Inter sta cercando di blindare i suoi punti fermi per proseguire un progetto che, fino ad ora, ha portato grandi risultati sia sportivi che economici. La proposta dei nerazzurri è quella di prolungare il contratto di Simone Inzaghi fino a giugno 2026 per dare continuità al progetto e le ultime distanze da limare rimangono quelle relative alla parte economica del nuovo contratto proposto al piacentino. Lo Scudetto della scorsa stagione, le due Supercoppa, la Coppa Italia e la finale di Champions League dello scorso anno hanno convinto anche i tifosi più scettici che ora vedono in Simone Inzaghi il volto del futuro nerazzurro.

RINNOVO SIMONE INZAGHI, RIMANE LA DISTANZA SULLA PARTE ECONOMICA

La distanza tra le parti per il rinnovo Simone Inzaghi rimane solo economica con l’Inter che vorrebbe chiudere la trattativa ad una cifra intorno ai 6,5 milioni di euro mentre gli agenti dell’allenatore chiedono dai 7 ai 7,5 milioni a stagione per prolungare il contratto e garantire il futuro in nerazzurro al piacentino. La trattativa è ancora lunga ma c’è ottimismo da entrambe le parti anche perché la distanza non è incolmabile e potrebbe essere risolta con l’aggiunta di bonus all’iniziale proposta della società nerazzurra che vuole il rinnovo Simone Inzaghi a tutti i costi. Il contratto del piacentino andrà in scadenza nella fine della prossima stagione ma non c’è fretta sulla tempistiche del rinnovo anche perché, al momento, non sembra possibile neanche un clamoroso ribaltone che porterebbe Inzaghi lontano dalla Milano nerazzurra. I prossimi giorni vedranno altri incontri tra l’Inter e Simone Inzaghi con la volontà di chiudere al più presto questa trattiva e concentrarsi esclusivamente sull’inizio della nuova stagione.











