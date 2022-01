Simone Inzaghi positivo al Covid/ Ultime notizie: tecnico dell’Inter in isolamento

Tegola per l’Inter: il tecnico Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio è arrivato pochi istanti fa in un comunicato ufficiale diramato sul sito internet: «FC Internazionale Milano comunica che Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario».

Il tecnico nerazzurro è attualmente in isolamento domiciliare e nel corso dei prossimi giorni si sottoporrà a un nuovo tampone per valutare il possibile ritorno in panchina al termine della sosta delle nazionali: ricordiamo che il Biscione sarà atteso dall’attesissimo derby della Madonnina contro il Milan di Stefano Pioli, un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto.

SIMONE INZAGHI POSITIVO AL COVID-19

Nuovo caso di positività in casa Inter, dunque, dopo il mini-focolaio registrato nelle scorse settimane e che ha messo fuori causa per alcune gare Edin Dzeko, Martin Satriano e Alex Cordaz. Arrivato in estate dalla Lazio con l’arduo compito di sostituire Antonio Conte, Simone Inzaghi sta ottenendo buoni risultati sulla panchina meneghina: primo posto a +4 dal Napoli e qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, senza dimenticare i quarti di finale di Coppa Italia. L’ex Lazio, inoltre, in questi giorni si sarebbe dovuto incontrare con la dirigenza interista per fare il punto della situazione sul calciomercato: un summit che molto probabilmente si terrà in video collegamento. Ricordiamo che Simone Inzaghi ha già dovuto fare i conti con il Covid-19 poco meno di un anno fa: nell’aprile del 2021 il tecnico era risultato positivo al Covid-19 insieme ai suoi familiari.

