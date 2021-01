SIMONE MONTEDORO/ Il capitano Tommasi di Don Matteo voce narrante de “La Caserma”

Sarà Simone Montedoro la voce narrante de “La Caserma“, il nuovo docu-reality di Rai Due che tenta di ripetere il successo inaugurato da “Il Collegio“. Il titolo dice praticamente tutto sul format del programma: sulla seconda rete vedremo quindici ragazzi e 6 ragazze di età compresa fra i 18 e i 23 anni non propriamente abituati ai sacrifici – per usare un eufemismo – alle prese con la durezza della vita militare.

Toccherà all’attore noto per aver interpretato per quattro stagioni il ruolo del capitano Tommasi nella fiction “Don Matteo” il compito di narrare le vicende dei ragazzi alle prese con esercitazioni, campagne nei boschi alle prese con il freddo invernale di Levico, in provincia di Trento, raccontarne le difficoltà di ambientamento e il percorso di maturazione in un ambiente formativo come quello della caserma.

SIMONE MONTEDORO, VOCE NARRANTE “LA CASERMA”

A Simone Montedoro spetterà per intenderci il ruolo che ne “Il Collegio” è di Giancarlo Magalli. A lui toccherà raccontare le “imprese” dei ragazzi: e chissà quale sarà il suo atteggiamento quando con ogni probabilità toccherà rimarcare la difficoltà dei giovani partecipanti a questo “esperimento sociale” nel sottostare alle regole imposte dai cinque istruttori professionisti che si occuperanno del loro addestramento. Montedoro sarà comprensivo nei confronti dei ragazzi oppure si renderà protagonista di una linea narrativa più improntata al rispetto delle regole che sono necessarie all’interno della vita di caserma? Per scoprirlo dovremo aspettare la messa in onda del programma oggi su Rai Due.

Ciò che possiamo intuire sono invece le motivazioni che hanno portato alla scelta di Simone Montedoro come voce narrante. Con ogni probabilità gli autori hanno voluto affidarsi ad un personaggio conosciuto e amato dal pubblico che fosse associabile alla vita di caserma: in questo caso Montedoro è riconosciuto come il capitano della stazione dei carabinieri di Gubbio per diverse stagioni nella fiction Don Matteo. Non proprio una caserma militare ma sempre di un ufficiale si tratta…



