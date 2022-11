Simone Pafundi/ Chi è il ragazzo convocato a 16 anni nell’Italia di Mancini

Chi è Simone Pafundi? Ha solamente 16 anni ed è già stato convocato da Roberto Mancini nella Nazionale maggiore dell’Italia. Basterebbe questo dato per descrivere quella che evidentemente è una situazione eccezionale e che ci spinge a voler conoscere meglio chi è Simone Pafundi, ragazzo nato a Monfalcone il 14 marzo 2006 e trequartista dell’Udinese Primavera che si ritrova in questi giorni sotto i riflettori per la chiamata da parte dell’Italia dei grandi.

Video/ Inter Udinese Primavera (2-1) gol e highlights: ci pensa Esposito!

Il 2006 naturalmente ci ricorda la vittoria ai Mondiali in Germania, però per chi è nato in quell’anno non ci sono bei ricordi legati agli Azzurri nelle ultime rassegne iridate: eliminazioni ai gironi nel 2010 e 2014, mancata partecipazione nel 2018 e 2022. Simone Pafundi può cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno: se l’Italia si fosse qualificata per i Mondiali Qatar 2022, certamente adesso non sarebbe agli ordini del c.t. Roberto Mancini, invece grazie a lui abbiamo già nel presente un assaggio del futuro a lunga scadenza. Il Mancio ci ha abituato a convocazioni a sorpresa per i giovani talenti, ma un ragazzo di 16 anni non lo aveva ancora chiamato.

DIRETTA/ Inter Udinese Primavera (risultato finale 2-1): tre punti per Chivu!

SIMONE PAFUNDI CHI È? IL DEBUTTO IN SERIE A E ADESSO LA NAZIONALE

Simone Pafundi adesso sogna di giocare almeno un minuto tra le due amichevoli di stasera in Albania e domenica in Austria, l’eventuale debutto in Nazionale maggiore coronerebbe un 2022 già memorabile per il ragazzo, che infatti maggio ha già fatto il suo esordio anche in Serie A. Infatti naturalmente Roberto Mancini non è l’unico a credere molto nelle qualità di Simone Pafundi, fiore all’occhiello per il vivaio dell’Udinese tanto da debuttare in Serie A all’età di 16 anni e 66 giorni il 22 maggio scorso, in occasione della partita contro la Salernitana all’ultima giornata dello scorso campionato, vinta per 0-4 dall’Udinese all’Arechi.

DIRETTA/ Napoli Udinese (risultato finale 3-2): undicesima vittoria di fila

Nella stagione 2022-2023 invece Simone Pafundi non ha ancora giocato con la prima squadra dell’Udinese, ma dobbiamo ricordare che un 2006 tecnicamente è sotto età anche per il Campionato Primavera, dove invece il trequartista è presenza fissa naturalmente con l’Udinese. Per la precisione, parliamo di otto presenze in campionato con due gol e tre assist, più altre due partite giocate in Coppa Italia Primavera con un gol e tre assist, dunque il bilancio complessivo di Simone Pafundi è di tre gol e sei assist con la Primavera dell’Udinese. Normalmente il ragazzo gioca con l’Under 17 per quanto riguarda la Nazionale, ma in questa finestra ha scalato molti gradini…











© RIPRODUZIONE RISERVATA