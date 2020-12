Simonetta Izzo “Sono una bipolare subclinica”/ La moglie di Ricky Tognazzi…

Simonetta Izzo 35 anni con Ricky Tognazzi ancora in “attività”

Simonetta Izzo è la musa, la collega, la moglie e l’amante di Ricky Tognazzi. I due hanno festeggiato i loro 25 anni di matrimonio e di sodalizio artistico ma sembra che questo non abbia cambiato il suo modo di fare e il loro amore. In questi anni insieme i due, a differenza di molti altri colleghi, hanno saputo affrontare intere giornate insieme e non solo in famiglia e a casa ma anche sul set che spesso li vede impegnati in coppia non solo nella fase creativa ma anche in quella di produzione di film e serie tv. Questo non ha scalfito il loro amore e nemmeno la loro vita sessuale visto che la stessa Simonetta Izzo, raccontandosi al settimanale F, ha rivelato che la loro vita affettiva, diciamo così, è molto attiva: “ Vivo da 34 anni giorno e notte con lui. Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia, e la troupe con cui lavoriamo. Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta “.

Simonetta Izzo “bipolare subclinica”, qual è la sua malattia?

Riguardo alla loro vita privata, Simonetta Izzo ha poi svelato: “Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio ci gira meglio. A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro e questa cosa la troviamo eccitante..”. Dall’altro lato, però, la moglie di Ricky Tognazzi, ha dovuto fare i conti con la sua malattia, lei stessa si è definita una “bipolare subclinica”, una particolare forma di sindrome bipolare anche se ama l’altra parte di sé: “Sono stata male ma perché tendo anche a stare male. Amo follemente la Simona che sta male e soffre perché poi è quella che scrive e che compone, quando sono infelice scrivo perché invece la felicità la vivo”. Quale parte di lei ama Ricky Tognazzi ospite a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio?



