Simonetta Stefanelli e Federica Vincenti, ex e moglie Michele Placido/ Matrimoni e…

Simonetta Stefanelli e Federica Vincenti sono rispettivamente la ex moglie e l’attuale moglie di Michele Placido, l’attore e regista di successo. L’incontro con la prima moglie avviene nel 1975 durante le registrazioni del film “Peccati in famiglia”; tra Michele e Simonetta scatta una folle passione che li spinge a conoscersi ed innamorarsi. Tra i due segue una lunghissima relazione che sfocia in un matrimonio celebrato nel 1989. Dal loro amore è nata la primogenita Violante Placido seguita dai figli maschi Michelangelo nato nel 1989 e Marco Brenno. Il matrimonio di Michele Placido e la prima moglie Simonetta Stefanelli termina nel 1994.

La donna si è fatta conoscere ed apprezzare come attrice raggiungendo la grande popolarità con il film “Non commettere atti impuri”, commedia sexy all’italiana diretta da Giulio Petroni. Non solo, la Stefanelli ha posato anche per per l’edizione italiana di Playboy diventando una delle attrici più desiderate e richieste del cinema italiana. L’incontro con Michele Placido e la nascita dei figli la spinge a mettere in stand bye la sua carriera di attrice fino alla decisione di ritirarsi dalle scene nei primi anni ’90.

Dopo la fine del matrimonio con Simona Stefanelli, Michele Placido incontra Federica Vincenti. Dal loro amore nel 2006 è nato Gabriele, il quarto figlio dell’attore e regista. Un grande amore quello tra Michele e Federica che, nonostante la grande differenza di età, hanno deciso di sposarsi nel 2012 dopo dieci anni di fidanzamento. “L’amore cambia, la differenza ci dividerà, ma lui sarà sempre l’uomo della mia vita e il padre di mio figlio e entrambi ci saremo sempre l’uno per l’altro”ha detto la Vincenti. Anche Michele Placido parlando della seconda moglie ha detto: “ciò che mi dà lei, sul piano dell’organizzazione, del nostro lavoro teatrale e cinematografico, è fondamentale. Senza di lei sarei perduto”.

Federica Vincenti proprio come Michele Placido è un’attrice. Dopo aver studiato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma comincia a muovere i primi passi nel mondo del cinema recitando nel film “Il Pirata – Marco Pantani” diretta proprio dal marito, ma anche “Vallanzasca – Gli angeli del male” e “Trilussa – Storia d’amore e di poesia”. Non solo cinema e fiction, la Vincenti si fa apprezzare anche in teatro dove recita in opere come “Il Mercante di Venezia in prova”, “Re Lear” e “Riccardo III”. Oltre alla recitazione, la Vincenti è anche una cantante visto che ha studio canto lirico e pianoforte. Nel 2016, infatti, si presenta ai provini di “The Voice of Italy” dove viene scelta da Raffaella Carrà nella fase delle blind auditions.



